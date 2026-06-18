Șoferul dubei a fost scos de o echipa de 4 jandarmi care treceau din întâmplare prin zonă, apoi au sosit și pompierii.

Cu ajutorul pompierilor, bărbatul a fost bandajat pe loc și mai apoi transportat la spitalul Elias cu ambulanța, care a ajuns la locul accidentului după 20 de minute.

Ambii șoferi implicați în incident au fost testați pentru alcool și stupefiante.

Traficul a fost restricționat pe Șoseaua Gheorghe Ionescu-Sisești pe sensul catre 2 Cocoși.

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