Potrivit Poliției din Republica Moldova, tragedia a avut loc pe drumul care leagă localitățile Balabanu și Novosiolovca.

Victimele se aflau într-un autocamion înmatriculat în România, care tracta o remorcă încărcată cu materiale de construcție și se îndrepta spre orașul Taraclia. La volan se afla bărbatul de 58 de ani.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, autoritățile au stabilit că accidentul a fost provocat, cel mai probabil, de o defecțiune tehnică survenită în mers. În timpul efectuării unei manevre de depășire, roata din stânga-față a vehiculului de mare tonaj ar fi cedat.

În urma defecțiunii, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autocamionul a derapat de pe carosabil și s-a răsturnat violent.

Impactul a fost fatal pentru cei doi bărbați, echipajele medicale sosite la fața locului neputând decât să constate decesul.

Poliția continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele și cauzele care au dus la producerea accidentului.

