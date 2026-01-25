Accident grav în Sibiu, între două autoturisme

Un accident grav a avut loc pe 25 ianuarie, pe DJ 106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident sunt implicate șapte persoane. Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului, potrivit Ora de Sibiu.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane, dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală”, a transmis ISU Sibiu.

Șapte persoane, implicate în accidentul din Sibiu

Șapte persoane sunt implicate în accidentul grav din Sibiu, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Aceasta a fost găsită încarcerată.

„După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Persoana încarcerată a fost extrasă din mașină, aceasta este în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare. La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă”, menționează ISU Sibiu.

Celelalte șase persoane sunt conștiente, cooperante și sunt evaluate de medici la fața locului.

IPJ Sibiu a confirmat că „polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație produs pe DJ 106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului în care sunt implicate două autovehicule”.

Misiunea este în dinamică, iar echipele de salvare continuă să acorde asistență medicală de urgență victimelor, autoritățile urmând să ofere detalii suplimentare în funcție de evoluția situației.

În urmă cu doar câteva săptămâni, un microbuz cu 11 oameni s-a răsturnat pe șosea, la Veștem în Sibiu. La acel moment, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

