Ziarul din Muscel a susținut că demisia a fost cauzată de tensiuni interne generate de modul în care a fost gestionată deszăpezirea în această iarnă, considerată „doar pe hârtie” și că acest lucru a stârnit revolta unor membri USR, pe lângă criticile din partea cetățenilor afectați de drumurile impracticabile.

Elena Lasconi a respins însă aceste informații. „Dar sunt primar. Primarul trebuie să facă lucruri pentru comunitate. Acest mandat este foarte greu. Proiectele începute în primul mandat trebuie finalizate. Am oameni puțini. Nu am viceprimar, City manager. Nu mai am timp”, a explicat Lasconi pentru Libertatea.

„Nu înțeleg de ce e o dramă că am demisionat din funcția de președinte de filială. Eu îmi iau în serios responsabilitățile. Am colegi buni care au mai mult timp și care se pot ocupa de filială. Iar eu o să-i sprijin”, a adăugat primarul din Câmpulung pentru Libertatea.

Elena Lasconi era președinta filialei de 5 ani. „Nu am vrut să candidez, dar am cedat rugăminților colegilor. Eu cred că președintele unei filiale nu trebuie să fie primarul sau candidatul la funcția de primar. Așa ne-au obișnuit partidele. Un președinte de filială trebuie să crească echipa și să o consolideze. Pentru asta e nevoie de timp. Am mai bine de 40 de proiecte în derulare. Oamenii m-au votat să fac treabă, să schimb Câmpulungul în bine. Nu interesează pe nimeni ce funcție politică am. Pe câmpulungeni îi interesează faptele, iar eu asta fac”, a conchis Lasconi pentru Libertatea.

Amintim că Elena Lasconi a devenit președinta USR în iunie 2024 și a rezistat în funcție aproape un an, până la alegerile prezidențiale din mai 2025. Mai întâi, Lasconi a candidat în primul tur al prezidențialelor din noiembrie 2024 și s-a clasat pe locul doi, după Călin Georgescu, în timp ce fostul premier PSD Marcel Ciolacu a ieșit surprinzător pe locul 3. Dar CCR a anulat aceste rezultate și a decis reluarea alegerilor.

Ulterior, la alegerile prezidenţiale din mai 2025 (primul tur), Lasconi a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, motiv pentru care și-a dat demisia de la șefia USR.

Lasconi fusese însă trădată de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu. Aceștia au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor ca să îl susțină pe Nicușor Dan, care avea să devină președintele României. Apoi, Fritz a devenit președintele USR în luna iunie, iar Moșteanu a fost numit ministrul USR al apărării, funcție din care și-a dat însă demisia în noiembrie 2025, după ce Libertatea a dezvăluit că și-a falsificat primul CV oficial.

