Danemarca investește miliarde de euro în securitatea Groenlandei, dar, pentru a supraveghea vastele întinderi înghețate din nordul și estul celei mai mari insule din lume, se bazează pe șase echipaje de câte doi soldați de elită care dispun fiecare de circa zece câini.

Misiuni în condiții extrem de dificile

Între ianuarie și iunie, atunci când soarele reapare la orizont după două luni de noapte, echipajele cu câini pleacă în misiuni de patru sau cinci luni, la temperaturi care pot coborî până la – 40 de grade Celsius, fără a întâlni uneori pe nimeni.

Soldații schiază alături de câini, parcurgând circa 30 de kilometri pe zi. Câinii trag o sanie cu o încărcătură de 500 de kilograme care conține corturi special concepute pentru condiții climatice extreme, provizii, carburant și alte materiale ce asigură cele necesare până la un depozit de aprovizionare. Circa 50 de astfel de depozite se află în regiune, situate la șapte – zece zile de mers unul față de celălalt.

„Motivul pentru care folosim o sanie cu câini în loc de vehicul pentru zăpadă este că sania și câinii sunt rezistenți. Putem fi operaționali o perioadă foarte îndelungată, pe distanțe enorme, în medii extrem de izolate”, explică pentru AFP Sebastian Ravn Rasmussen, fost membru al patrulelor Sirius.

„Un vehicul pentru zăpadă ar face rapid pană în aceste condiții”, subliniază acest danez în vârstă de 55 de ani. În acest caz „nu poți merge mai departe. Și ești foarte, foarte departe de tot”, spune el.

Pregătiți pentru orice situație

„O sanie trasă de câini poate face pană, dar o putem repara. Și putem pierde un câine, chiar doi sau trei câini în timpul unei patrule, dar putem încă să avansăm, cu viteză redusă”, precizează veteranul din patrulele Sirius.

În caz de urgență, patrulele sunt pregătite să mănânce câinii pentru a supraviețui, chiar dacă „probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este foarte scăzută”, afirmă Sebastian Ravn Rasmussen.

Donald Trump a acuzat în repetate rânduri Danemarca de faptul că nu face suficient pentru a proteja Groenlanda de Rusia și China și și-a manifestat interesul de a anexa această insulă bogată în minerale, dar plină de gheață, la Statele Unite.

Mai eficienți, în unele situații, decât elicopterele sau sateliții

În opinia lui Ravn Rasmussen, patrulele cu sănii cu câini sunt mai eficiente decât elicopterele sau sateliții.

„Această zonă este imensă, cu adevărat imensă. Iarna, totul este alb, și dacă trebuie să supravegheați o zonă și alegeți un elicopter, de exemplu, nu puteți vedea dacă un vehicul de zăpadă se deplasează într-un fiord. Trebuie să fii la sol pentru a putea vedea, simți, dacă există în zonă persoane care nu ar trebui să se afle acolo”, precizează el.

Patrule cu efective reduse operează în noiembrie și decembrie, în timp ce vara, zona este supravegheată de nave, notează AFP.

Împiedicarea unei infiltrări rusești, printre activitățile strict secrete

Potrivit lui Ravn Rasmussen, o mare parte din munca depusă de patrule este clasificată secret de apărare și nu poate fi divulgată. Sunt necesari trei până la patru ani pentru a acoperi integral zona de nord și cea de est a Groenlandei.

În pofia ariei extinse de acțiune în condiții extrem de dificile, patrulele au salvat nave de croazieră, dintre care una a eșuat în 2023, și au împiedicat o infiltrare rusă în parcul național din nord-estul Groenlandei.

Patrulele sunt echipate, de regulă, cu puști și arme de mână pentru a se apăra de urși polari sau de boi moscați. „Trebuie să fim capabili să facem față oricărei situații”, remarcă Ravn Rasmussen.

Veteranul danez spune că pretențiile lui Trump asupra Groenlandei îl lasă indiferent. „Președinții americani vin și pleacă, dar patrulele Sirius vor rămâne, pentru că acesta este modul cel mai eficient de a opera”, crede el.

În fiecare an, între 80 și 100 de bărbați danezi și groenlandezi încearcă să se alăture patrulelor Sirius. De regulă, între 30 și 35 de candidați sunt selectați pentru teste fizice și mentale și, în final, numai cinci sau șase sunt invitați să se alăture patrulei și trimiși într-o misiune neîntreruptă de 26 de luni.

Primele patrule cu sănii cu câini au început pe vremea celui de-Al Doilea Război Mondial (1939 – 1945), în estul Groenlandei. Aceste patrule au descoperit și au distrus stații meteorologice germane, privându-l astfel pe Hitler de informații cruciale pentru campania de atacuri cu submarine din Oceanul Atlantic.

