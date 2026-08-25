Update 10:55 Patru persoane au fost transportate la spital în urma accidentului. Traficul rutier s-a reluat și se circulă în condiții normale, a anunțat Brigada Rutieră.

Accidentul s-a produs în jurul orei 06:50, iar patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

„Din primele date, a rezultat faptul că un tânăr în vârstă de 17 ani a condus un autovehicul pe Str. Gherghiței, dinspre Şos. Colentina către A3, iar când a ajuns la intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu cinci autovehicule.”, au precizat polițiștii.

Potrivit Brigăzii Rutiere, adolescentul a fost testat cu aparatul Alcooltest, care a indicat 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatele analizelor toxicologice urmează să stabilească exact situația.

Polițiștii au mai constatat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

„Conducătorul autovehiculului în vârstă de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, după efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.”, a transmis Brigada Rutieră.

Ceilalți șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele fiind zero.

În urma accidentului de circulație, patru persoane au fost rănite şi transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În urma accidentului, traficul a fost restricționat pe strada Gherghiței, pe sensul dinspre Șoseaua Colentina către A3. Circulația s-a desfășurat alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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