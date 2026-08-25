Această proprietate este situată la una dintre intrările în baza navală Muskö, la aproximativ 60 de kilometri sud de Stockholm, a precizat armata suedeză într-un comunicat.

Potrivit ziarului Expressen, proprietatea aparţine omului de afaceri rus Stanislav Aleșcenko, care are legături cu Putin, deşi este înregistrată oficial pe numele soţiei sale.

Armata suedeză a subliniat că această locaţie „oferă condiţii unice pentru consolidarea apărării bazei navale de la Muskö, în special împotriva dronelor”.

„Evoluţia războiului purtat de Rusia cu ajutorul dronelor a modificat peisajul ameninţărilor care planează asupra Suediei. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri pentru a proteja Suedia împotriva ameninţării reprezentate atât de dronele aeriene, cât şi de cele maritime”, afirmă armata suedeză.

Postul public de televiziune SVT relatează că proprietatea omului de afaceri rus a devenit „o piatră de încercare pentru forţele armate”.

„Ne confruntăm cu cea mai gravă situaţie de securitate de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar ameninţarea care planează asupra Suediei şi a Alianţei este reală”, avertizează şeful Statului Major al armatei suedeze, Carl-Johan Edström.

Suedia a pus capăt celor două secole de nealiniere militară şi a aderat la NATO în 2024 pentru a evita soarta Ucrainei, care a fost invadată de Rusia.

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