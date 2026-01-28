Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri dimineaţă că a fost în permanent contact cu omologul său din Grecia pentru a coordona situaţia şi a informa corect autorităţile elene despre tragedie.

„Transmit, înainte de toate, condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor afectaţi de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel. În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane şi-au pierdut viaţa”, a declarat oficialul.

Cei trei răniţi, toţi bărbaţi, au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara. Doi dintre aceştia au 20 de ani, iar al treilea are 28.

Potrivit ministrului, toţi au suferit multiple leziuni, dar sunt în stare stabilă.

„În urma stabilizării şi evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale”, a mai spus Rogobete.

Ministrul sănătății a oferit detalii despre starea răniţilor: unul dintre pacienţi este internat la Politraumatologie (Casa Austria), având politraumatisme multiple şi contuzii pulmonare bilaterale; un alt pacient este tratat la Ortopedie pentru o fractură de aripă sacrată; iar al treilea se află la Neurochirurgie, fiind diagnosticat cu hemoragie subarahnoidiană minimă şi policontuzii.

Ministrul a mulţumit personalului medical pentru intervenţia promptă şi profesionalismul de care a dat dovadă „într-un context extrem de dificil”.

Accidentul din Lugojel, Timiș, soldat cu șapte morți, a implicat un microbuz cu o capacitate de 8+1 locuri, care transporta un grup de fani PAOK Salonic.

Accidentul s-a produs la intrarea pe șoseaua de centură a municipiului Lugoj, când șoferul microbuzului a efectuat o depășire periculoasă și a intrat frontal într-un TIR care circula regulamentar.

În seara de marţi, sute de suporteri ai echipei greceşti au sosit la Lugoj pentru a aduce un omagiu victimelor şi pentru a vizita locul accidentului, înainte de a merge la spitalul unde sunt internaţi cei trei răniţi.

