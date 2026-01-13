Apa a înghețat în câteva clipe

În doar câteva clipe, apa turnată dintr-un termos a îngheţat. „Aceasta este temperatura din «biroul» jandarmilor montani, -17 grade”, au transmis, marţi, reprezentanţii Jandarmeriei Române.

Faptul că apa îngheață în câteva secunde este un fenomen spectaculos și ușor de înțeles, care transmite instantaneu severitatea temperaturilor de -17 grade Celsius. Acest experiment este mult mai convingător decât o simplă declarație despre temperatură. Arată că munca jandarmilor montani nu este doar despre patrulare, ci și despre rezistența în condiții climatice ostile, care pot afecta atât echipamentul, cât și capacitatea fizică a oamenilor.

Temperaturile extreme cresc riscul de degerături, hipotermie și alte afecțiuni legate de frig. Dexteritatea scade, echipamentele pot funcționa defectuos (ex: bateriile se descarcă mai repede), iar orice intervenție (salvare, căutare) devine mult mai dificilă și periculoasă.

Un astfel de experiment subliniază necesitatea unui echipament adecvat, de înaltă calitate, și a unei pregătiri fizice și mentale riguroase pentru personalul care lucrează în astfel de condiții.

Totodată, acest lucru ajută publicul să înțeleagă și să aprecieze eforturile și sacrificiile depuse de jandarmii montani și de alte forțe de intervenție care operează în medii dificile.

Avertisment indirect pentru turiști

De asemenea, indirect, poate servi și ca un avertisment pentru turiști și amatori de sporturi de iarnă să fie extrem de precauți, să se echipeze corespunzător și să respecte avertismentele autorităților, deoarece condițiile montane pot fi imprevizibile și periculoase.

România a trecut peste noaptea de luni spre marți, 12-13 ianuarie 2026, cea mai geroasă de la începutul acestui sezon de iarnă. Meteorologii au raportat temperaturi extreme în mare parte a țării, cu valori resimțite de până la -22 de grade în zonele montane. Toată țara se află sub alertă cod galben de ger, valabilă până marți, 13 ianuarie, ora 10:00.

Când scăpăm de ger

Meteorologii anunță că vremea va rămâne geroasă în mare parte a țării până marți dimineață, iar ulterior se va produce o încălzire treptată. În perioada 14-15 ianuarie, temperaturile maxime vor urca până la 0…2 grade în zonele de deal și munte, iar minimele vor ajunge în jurul valorii de 0 grade.

În intervalul 15–25 ianuarie, maximele diurne vor fi, în medie, între 2 și 6 grade, iar minimele nocturne între -4 și 1 grad, cu posibile răciri izolate după 22 ianuarie. Precipitațiile vor fi prezente mai ales între 12 și 15 ianuarie, cu strat de zăpadă nou de 2–15 cm, depinzând de regiune, și posibil polei în sud-vest și vest.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE