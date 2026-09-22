Semințele de mac, bogate în calciu și magneziu, sunt esențiale pentru sănătatea oaselor și digestie. Totuși, în unele țări, importul este restricționat din cauza urmelor de opiacee detectate, informează portalul maghiar de sănătate Egeszseg Kalauz.

Baigli din bucătăriile din Europa Centrală și de Est

Semințele de mac sunt apreciate nu doar pentru gustul plăcut pe care îl oferă produselor de patiserie, deserturilor și altor preparate, ci și pentru bogăția lor nutrițională.

Rulada cu mac (baigli), preferată de copii, un rulou de pâine dulce cu drojdie cu o umplutură densă, bogată, dulce-amăruie de semințe de mac, este populară in Europa Centrală și în părți din Europa de Est, unde este, de obicei, mâncată de Crăciun și Paște. Este tradițională în mai multe bucătării, inclusiv cea maghiară (mákos bejgli), poloneză (makoviec) letonă (magonmaizite) sau română.

Semințele de mac, sursă de calciu, magneziu, fier sau zinc

Semințele de mac sunt o sursă excelentă de calciu, magneziu, fier, zinc, proteine vegetale, fibre, acizi grași nesaturați și vitamina E.

Un aspect remarcabil al semințelor de mac este conținutul lor ridicat de calciu, esențial pentru sănătatea oaselor și dinților.

Totuși, consumul de mac nu poate înlocui alți factori importanți pentru sănătatea oaselor, precum vitamina D, proteinele și activitatea fizică regulată.

Pe lângă calciu, macul furnizează minerale precum magneziu, fosfor, mangan, cupru și zinc. Magneziul, de exemplu, este crucial pentru funcționarea enzimelor, iar cuprul și fierul contribuie la formarea sângelui.

Ajută digestia

De asemenea, fibrele din semințele de mac ajută digestia și mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Totuși, pentru persoanele cu un sistem digestiv sensibil, consumul excesiv poate cauza disconfort sau balonare.

O altă caracteristică importantă a macului este conținutul său de grăsimi, în special acizi grași nesaturați, ceea ce îl face un aliment caloric.

Prin urmare, este recomandată prudență în consumul său, mai ales în combinație cu alimente dense din punct de vedere energetic, cum ar fi zahărul sau untul, frecvent utilizate în produsele de patiserie.

Semințele de mac pot fi adăugate la diverse preparate, de la iaurturi naturale, granola și salate, până la cereale, legume coapte sau produse de panificație.

De asemenea, se combină excelent cu fructe precum merele, perele, prunele sau fructele de pădure.

Cine și de ce a interzis importul de produse ce conțin mac

Totuși, utilizarea macului nu este lipsită de controverse: în unele țări, importul de produse ce conțin mac este strict reglementat din cauza posibilelor urme de alcaloizi opiacei, precum morfina și codeina, care pot apărea pe suprafața semințelor în timpul recoltării.

Astfel, Singapore și Coreea de Sud au decis să retragă de pe rafturile magazinelor condimente populare ce conțin mac, precum „Trader Joes Everything But the Bagel”.

În urma unor teste efectuate în Coreea de Sud, s-a descoperit prezența urmelor de opiacee, ceea ce a dus la interdicția acestora.„

Chiar dacă un produs este vândut legal în afara țării, acesta poate fi clasificat ca substanță narcotică sau import interzis în Coreea. De aceea, este necesară prudență”, au precizat autoritățile sud-coreene, citate de The Korea Herald.

În mod similar, nu se recomandă prepararea infuziilor sau extractelor din semințe de mac de proveniență incertă, deoarece conținutul de substanțe active poate varia semnificativ.

De asemenea, în cazuri rare, macul poate provoca reacții alergice, manifestate prin mâncărimi, urticarie sau dificultăți de respirație. În astfel de situații, este necesară asistența medicală.