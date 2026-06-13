Shehbaz Sharif a precizat că Pakistanul, parte mediatoare, se pregăteşte pentru o semnare electronică, care va fi urmată de discuţii la nivel tehnic săptămâna viitoare.

Administrația Trump şi regimul de la Teheran au semnalat vineri că un acord pentru încheierea ostilităților este aproape perfectat. Potrivit unui oficial american de rang înalt, ambele părţi au convenit asupra unui proiect de acord, iar Washingtonul se aşteaptă să-l semneze în zilele următoare.

„Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace, finalizarea fiind aşteptată probabil în următoarele 24 de ore. Pakistanul se pregăteşte pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuţii la nivel tehnic săptămâna viitoare”, a scris Sharif pe contul său de X. „Suntem încrezători că acest acord de pace istoric va constitui o bază solidă pentru o pace durabilă”, a adăugat premierul pakistanez.

Războiul a început pe 28 februarie, cu atacuri comune ale SUA şi Israelului asupra teritoriului iranian. Regimul de la Teheran a ripostat apoi asupra unor obiective militare americane din Golf, iar mișcarea șiită libaneză Hezbollah a atacat Israelul.

Războiul a provocat moartea a mii de oameni, în special în Iran şi Liban, şi a determinat o creştere bruscă a preţurilor globale la energie.

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