De Mihai Niculescu,

Fiica actorului, Hope Mulbarger, a confirmat moartea lui Willard pe Twitter.

„Cu inima îndurerată vă dau vestea că tatăl meu a murit împăcat aseară, la vârsta fantastică de 86 de ani”, a scris ea. „A fost într-o permanentă activitate și ne-a înveselit pe toți până în ultimul moment. Ne va lipsi foarte mult foarte mult! Ne va lipsi pentru totdeauna” a spus fiica actorului.

Reprezentantul actorului, Glenn Schwartz, a declarat pentru publicația de specialitate Rolling Stone că decesul a survenit din cauze naturale, arată Etonline.

Cu o carieră în decursul a 50 de ani și peste 300 de roluri, Willard a jucat în filme precum A Mighty Wind, Anchorman, Harold și Kumar Go to White Castle și How High.

Aparițiile sale în serialele TV sunt numeroase, printre care se numără Everybody Loves Raymond, Wizards of Waverly Place, Pushing Daisies, The Drew Carey Show, Thats 70s Show, Ally McBeal, Mad About You, Sabrina the Teenage Witch, Roseanne, Salved By the Bell: The New Clasa și multe altele.

Fred Willard a fost, de asemenea, nominalizat la patru premii Emmy; trei pentru actor de excepție într-o serie de comedie, pentru rolul lui Hank MacDougall din serialul Everybody Loves Raymond și unul din aceeași categorie pentru portretizarea lui Frank Dunphy în Modern Family.

Ultimul serial în care a jucat este seria difuzată de HBO, Space Force, care are premiera pe 29 mai.

