„Dubla măsură. M-am testat de zece ori. Am luat și iau toate măsurile de prevedere și prevenție”, a scris actriţa pe Facebook.

Maia Morgenstern a mărturisit că nu i-a fost ușor să lucreze în actualele condiții epidemiologice.

„Am înghițit ironii și țâfne, atunci când am atras atenția în legătură cu respectarea regulilor privind măsurile de protecție. Am vrut să lucrez, am pledat în orice condiții, în orice circumstanțe, în fața oricui pentru continuitatea activității. Fie că vorbim de studiu individual, de munca actorului cu sine însuși… Am… am… Am avut un caz de covid în teatru, am intrat în izolare, am așteptat (degeaba) ancheta DSP, am amânat o premieră…”, a precizat actriţa.

Când te declari public un vajnic apărător al principiilor… Doar că în cazul galelor, festivalurilor, evenimentelor, fotografiilor de grup … mai știu eu ce, se evaporă ca prin minune orice principiu și precauție!!! Maia Morgenstern, despre dubla măsură:

Maia Morgenstern consideră că toate eforturile depuse au fost sunt în zadar, având în vedere că teatrele au fost închise.

„Excepția, numai de data asta, și este pentru o cauză nobilă… au devenit regulă generală. Și iată unde suntem. Testele au fost dureroase. Dar și glumițele ”nevinovate” pe tema asta m-au durut în egală măsură. Și totul degeaba”, a mai scris ea.

La finalul mesajului public, actriţa a precizat că rezultatele testelor COVID pe care le-a făcut au fost negative.

