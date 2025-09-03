Valoarea estimată a contractului este de 344.000 lei, iar termenul limită de depunere a ofertelor este 22 septembrie 2025, ora 15:00.

Acvariul Constanța va fi reintegrat în circuitul turistic

Proiectul prevede etape complexe de analiză și documentație tehnică, necesare pentru a asigura siguranța vizitatorilor și valorificarea acestui obiectiv cultural și turistic.

Printre serviciile cerute se numără: audit energetic, analiză DNSH pentru adaptarea la schimbările climatice, analiză radon, studiu cost-beneficiu, plan de marketing, elaborarea documentațiilor pentru avizare (DALI, DTAC, DTOE, PTE), precum și asistență tehnică din partea proiectantului.

Caietul de sarcini include criterii clare pentru evaluarea experienței profesionale a ofertanților și a specialiștilor implicați, punctând în mod special proiectele similare de consolidare și reabilitare finalizate cu succes.

Prin această investiție, Acvariul Constanța va fi modernizat și reintegrat în circuitul turistic și educativ, oferind un spațiu sigur, accesibil și atractiv.

Lucrările vizează consolidarea structurii și reabilitarea instalațiilor

Lucrările vor viza atât consolidarea structurii, cât și reabilitarea instalațiilor, îmbunătățirea condițiilor de confort și acces, revitalizând astfel un simbol al patrimoniului cultural local.

Recomandări Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei

Autoritatea contractantă a precizat că toate clarificările și solicitările suplimentare trebuie transmise exclusiv prin SEAP/SICAP, în termenul stabilit, iar vizitarea amplasamentului este permisă pentru fundamentarea ofertelor tehnico-financiare.

Prin reabilitarea acestui obiectiv, județul Constanța urmărește să își sporească atractivitatea turistică și educațională, să protejeze patrimoniul și să consolideze rolul Acvariului ca destinație culturală și recreativă de referință.

Amplasat la malul mării, chiar în fața Cazinoului din Constanța, Acvariul a fost unul dintre principalele puncte de atracție atât pentru turiști, cât și pentru constănțeni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE