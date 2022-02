Virusul se răspândește mai repede ca niciodată în această perioadă, iar prezentatorii de la „Vorbește lumea” au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Adela Popescu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel se află în izolare la domiciliu. Și Cătălin Măruță a fost în izolare timp de 5 zile, iar acum a revenit pe micul ecran. Soțul Andrei i-a înlocuit pe cei trei moderatori de la „Vorbește lumea” în ediția de astăzi a emisiunii.

„Așadar, bună dimineața! O să ne bem și cafeaua împreună. Eu zic că o să vă placă ce v-am pregătit și ce lucruri o să aflați”, a spus Cătălin Măruță, relatează Fanatik.

Adela Popescu a contractat virusul pentru a doua oară, însă starea ei de sănătate este mult mai bună față de prima dată. „Sunt bine. N-am fost niciodată foarte rău. În primele zile eram răgușită, nu prea puteam să vorbesc. Acum am început puțin să tușesc, dar ca și stare de spirit, sunt foarte bine. Temperatură n-am avut. De ieri am avut niște episoade de amețeală cruntă. Mai am un simptom ciudat, am amorțită o parte de cap. Și data trecută am avut așa”, a declarat soția lui Radu Vâlcan.

Shurubel și Bogdan Ciudoiu de la „Vorbește lumea” au COVID-19

Shurubel s-a izolat într-o altă locuință pentru a nu-și pune soția în pericol. Prezentatorul de la PRO TV a glumit și a spus că și de această dată a luat virusul tot de la Adela Popescu.

„Eu n-am avut febră, pe mine mă doare gâtul. Eu tot timpul când iau, iau de la Adela, așa a fost și data trecută. Eu iau COVID numai nobil. Când mi-am făcut testul ăla, mi-au ieși două liniuțe albastre, nu roșii.

Sunt izolat în altă parte, am lăsat-o pe soția mea în siguranță, acasă. Și mașina mea e parcată într-un centru comercial de 3 zile. Sper că mai e acolo”, a povestit Shurubel la PRO TV.

Bogdan Ciudoiu se află în izolare acasă alături de soția lui, dar și de fetița lor. Prezentatorul de la „Vorbește lumea” a profitat de acest timp pentru a sta cu familia sa. „De vreo două zile îmi vine, încontinuu, să fac curat în casă. M-am apucat să dau cu aspiratorul, cu mopul, am curățat balconul. E un simptom foarte ciudat, mă sperie”, a glumit Bogdan Ciudoiu.

