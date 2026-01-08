Analiza aditivilor alimentari și riscul de cancer

Cercetătorii francezi au studiat alimentația a peste 100.000 de persoane, majoritatea femei, de-a lungul unei perioade de 7 ani și jumătate, conform Daily Mail. Studiul, desfășurat între 2009 și 2023, a urmărit incidența cancerului prin chestionare de sănătate și registre medicale oficiale. Până la finalul perioadei de observație, 4.000 de participanți au fost diagnosticați cu cancer, cele mai frecvente tipuri fiind cel de sân, prostată și colorectal.

Studiul a asociat mai mulți conservanți, care se găsesc frecvent în unele mezeluri, paste de dinți, ketchup sau muștar, cu un risc crescut de apariție a cancerului.

Oamenii de știință au investigat 17 aditivi alimentari, inclusiv acid citric, lecitine, sulfiți, acid ascorbic, nitrit de sodiu, sorbat de potasiu, eritrobat de sodiu și acetat de potasiu. Deși pentru majoritatea aditivilor nu s-a găsit nicio legătură cu incidența cancerului, câțiva au fost asociați cu un risc crescut.

Ce aditivi au fost asociați cu riscul de cancer?

Printre aditivii legați de un risc crescut se numără:

Sorbatul de potasiu: asociat cu un risc de 14% pentru cancer în general și 26% pentru cancerul de sân. Acesta este frecvent întâlnit în carne uscată, cidru de mere, produse de panificație, fructe și legume conservate, brânzeturi, înghețată și murături.

Sulfiții totali: prezenți în carnea procesată, băuturi răcoritoare și gemuri, au fost legați de un risc de cancer crescut cu 12%.

Nitritul de sodiu: asociat cu un risc de 32% mai mare pentru cancerul de prostată.

Nitratul de potasiu: legat de un risc de cancer crescut cu 13% în general și 22% pentru cancerul de sân.

Acetatul: crește riscul de cancer cu 15% în general și cu 25% pentru cancerul de sân.

Acidul acetic, din murături și sosuri, a fost asociat cu un risc de cancer de 12% mai mare.

De asemenea, în cazul aditivilor antioxidanți, doar eritrobatele totale și eritrobatul de sodiu au fost asociate cu o incidență mai mare a cancerului. Totuși, fiind un studiu observațional, cercetătorii subliniază că acesta nu poate dovedi o legătură cauzală directă între consumul alimentelor procesate și riscul de cancer.

Concluziile experților și recomandările lor

Studiul a fost publicat în British Medical Journal, una dintre cele mai vechi și prestigioase reviste medicale din lume.

„Acest studiu aduce perspective noi pentru viitoarea reevaluare a siguranței acestor aditivi alimentari de către agențiile de sănătate, având în vedere echilibrul dintre beneficiile pentru conservarea alimentelor și riscul de cancer”, au declarat cercetătorii în revistă.

Experții, care reacționează la noile descoperiri, spun că acestea nu dovedesc cauzalitatea, dar că observațiile sunt „interesante”.

Printre ei se află și profesorul William Gallagher de la University College Dublin, care a declarat: „Nu se pot face legături cauzale directe din acest studiu. Totuși, acesta face observații interesante, în special în ceea ce privește asocierea dintre aportul ridicat de aditivi non-antioxidanți și ratele mai mari de cancer general, de sân și de prostată”.

El a adăugat că, deși creșterile de risc sunt modeste (10-30%), impactul la nivel de populație poate fi semnificativ. Cercetătorii au făcut apel la producători să limiteze utilizarea aditivilor neesențiali și au recomandat consumatorilor să opteze pentru alimente proaspete și minim procesate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE