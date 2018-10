Poliția din Lincolnshire, Anglia, a condus o dronă echipată cu camera termică și dispozitivul a găsit-o pe adolescentă în câteva minute, potrivit dailymail.co.uk.

Aceasta se afla alături de bărbatul are o violase lângă un șanț de scurgere din Boston. Autoritățile l-au arestat pe atacatorul în vârstă de 30 de ani.

Un videoclip cu operațiunea de salvare a fost postat pe contul de Twitter al poliției. Săptămâna trecută, ofițerii din Lincolnshire au găsit un bărbat care suferea de demență tot cu ajutorul dronei.

High risk missing girl contacts police states she been raped & is still with the offender. Describes location thought to be huge old industrial complex surrounded by 8ft fence. Our #thermal #drone makes the find in mins. Officers guided in. 1 in custody and child safeguarded. pic.twitter.com/Vv3uULzVW1

— Lincs Police Drones (@lincsCOPter) 6 octombrie 2018