Adolescentă româncă dispărută de patru zile, după ce a fugit din internatul liceului unde era elevă, lângă Dijon, în Franța

Este vorba despre Lorena, o tânără de 16 ani, născută în noiembrie 2006 în România, care a fugit miercuri, 13 septembrie, de la liceul ei internat situat în partea de nord a Côte-d’Or, în Semur-en-Auxois, în jurul orei 21:15.

Apoi, vineri, 15 septembrie, seara devreme, și-a anunțat intenția de a se întoarce în România.

Potrivit primelor elemente aflate la dispoziția jandarmilor, ar putea avea locuri de cazare în Côte-d’Or, Haute-Savoie și regiunea pariziană.

Tânăra are aproximativ 1,60 m înălțime. Ea are o constituție ușor robustă și are părul lung și negru. Ea nu vorbește foarte bine franceza.

Oricine are informații care permit localizarea ei este rugat să contacteze imediat 17.

