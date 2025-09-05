Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 

Precizările ministrului Oana Țoiu

Imediat după apariția imaginilor cu foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceea ce s-a numit „summitul dictatorilor” din China, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a delimitat de vizita acestora cu argumentul că ei nu reprezintă statul român. 

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi”. Ministra Afacerilor Externe a mai spus, pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”. 

Totuși, trebuie precizat că Ministerul Afacerilor Externe, în perioada în care a fost condus de Bogdan Aurescu, a încurajat prezența celor doi foști premieri în China. Aurescu este un apropiat al lui Năstase, în 2003 devenind doctor în drept la Universitatea din Bucureşti chiar sub coordonarea fostului premier. În anul 2018, Bogdan Aurescu și Adrian Năstase au publicat un volum în co-autorat, Drept internațional public. Sinteze. Ediția 9. 

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Diplomația culturală reprezintă un instrument de politică externă asumată de MAE 

Conceptul de diplomație culturală este un concept clasic de soft power în studiul relațiilor internaționale, și se referă, în linii mari, la schimbul de idei, informații și diverse alte aspecte ale culturii între națiuni în scopul de a promova într-un mod pozitiv relațiile bilaterale dintre două state.

Ministerul Afacerilor Externe explică, pe site-ul instituției, că foloseşte instrumente specifice diplomaţiei culturale, inclusiv prin cooperarea cu Institutul Cultural Român, pentru atingerea obiectivelor de politică externă ale României. Prezența lui Adrian Năstase în China, în anul 2023, la un eveniment ICR, pentru promovarea unei cărți referitoare la opera diplomatului interbelic Nicolae Titulescu reprezintă o acțiune clasică de diplomație culturală.

În același timp, reputația actorilor care promovează diplomația culturală a unui stat este o condiție importantă în spațiul democrațiilor consolidate, iar acțiunile de diplomație culturală promovate de Adrian Năstase pot fi catalogate drept controversate, pentru că a fost condamnat cu executare în două cazuri de corupție. Potrivit site-ului Fundației Europene Titulescu, fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu și președintele Academiei Române, Aurel Pop, sunt membri de drept ai acestei fundații.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

„În ziua de 16 mai 2023, Institutul Cultural Român de la Beijing a organizat, în cadrul unui eveniment, evocarea personalității și operei diplomatului, universitarului și omului politic Nicolae Titulescu (1882-1941), cu participarea prof. univ. dr. Adrian Năstase, fost ministru de Externe și premier al României, alături de profesori universitari, diplomați și jurnaliști chinezi, vorbitori de limba română”, arată un comunicat ICR publicat pe site-ul instituției. În pozele prezentate de ICR apare și Viorica Dăncilă. 

Evenimentul ICR a avut ca temă viziunea fostului diplomat român, Nicolae Titulescu, asupra soluțiilor privind încheierea conflictului chino-japonez, prezentată de Titulescu  într-un discurs adresat Adunării Generale Extraordinare a Societății Națiunilor, în anul 1932,  cu întrebarea dacă ideile acestuia s-ar putea aplica în prezent și asupra actualului conflict ruso-ucrainean. 

„Titulescu spune următorul lucru: revizuirea frontierelor înseamnă practic să muți o frontieră cu câțiva kilometri mai la Est sau mai la Vest. Dar nemulțumitului de astăzi îi va lua locul nemulțumitului de mâine, care și el va începe o procedură de revizuire și de tensiuni bilaterale. Frontierele să nu însemne blocarea circulației între persoane, blocarea transportului, blocarea comerțului, blocarea ideilor. În felul acesta, adversarii pot să devină parteneri. (…) Ceea ce într-o anumită perioadă poate să reprezinte spiritualizarea frontierelor poate să devină despiritualizarea frontierelor”, explică Năstase în comunicatul ICR. 

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Aurescu l-a trimis pe Năstase la Beijing 

Libertatea l-a contactat pe actualul director ICR, Liviu Jicman, pentru a-l întreba de ce instituția condusă de el a organizat acest eveniment și de ce ICR își asuma un subiect diplomatic atât de sensibil cum este cel privind schimbarea frontierelor dintre două state aflate în conflict. 

Jicman a răspuns că lansarea cărții „Nicolae Titulescu – un titan al diplomației universale”, publicată de Fundația Europeană Titulescu, a fost organizată la ICR Beijing pentru că fundația condusă de Adrian Năstase se află sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe și al Academiei Române. La acea dată, MAE și Academia Română erau conduse de Bogdan Aurescu, respectiv Aurel Pop.

„În legătură cu lansarea cărții «Nicolae Titulescu – un titan al diplomației universale», publicată de Fundația Europeană Titulescu, aflată sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe și al Academiei Române și având în consiliul acesteia ca membrii de drept pe Ministrul Afacerilor Externe și pe Președintele Academiei Române, la Beijing, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Diplomatic Chinez la sediul acestuia, în parteneriat cu ICR Beijing, răspunzând întrebării dumneavoastră, precizez că Institutul Cultural Român nu asumă și nu cenzurează punctele de vedere exprimate de participanții la manifestări culturale, indiferent dacă sunt sau nu organizate de noi, dar cu certitudine nu susține revizuirea frontierelor și nu am identificat o afirmație în acest sens făcută în cadrul evenimentului care sa susțină această teză. 

Precizez că ICR nu a avut nicio contribuție financiară, nu a existat niciun cost legat de acest eveniment care să fie acoperit de ICR, direct sau indirect, de asemenea nu a existat nicio decizie a Comitetului Director al ICR cu privire la susținerea evenimentului. Apreciez că evocarea activității și operei diplomatice a lui Nicolae Titulescu pledează tocmai împotriva revizuirii frontierelor, ca un demers care poate genera un cerc vicios al escaladărilor”, a declarat Jicman pentru Libertatea. 

Contactată de Libertatea pentru a fi întrebată din partea cărei instituții a primit invitația pentru a participa la evenimentul ICR din China din anul 2023, Viorica Dăncilă nu a venit cu lămuriri. 

Șeful ICR Beijing promovează un propagandist al Rusiei 

În data de 14 iulie 2025, pagina de Facebook a ICR Beijing îi mulțumea public lui Dan Tomozei pentru sprijinul acestuia de a promova proiectele culturale românești, în spațiul cultural chinez. Inițiativa înființării Institutului Cultural Român din Beijing i-a aparținut fostului președinte ICR,  Andrei Marga, iar Tomozei a lăudat în acea postare proiectele statului român care încurajează dezvoltarea relației României cu China. 

Asocierea unei instituții a statului român cu acest jurnalist este una controversată, întrucât Tomozei se află pe statul de plată al statului chinez (Radio China International) și scrie la mai multe publicații românești care fac parte din rețeaua care răspândește narațiunile convenabile Federației Ruse în România, potrivit Context

Radio China Internațional, unde lucrează Tomozei, se află sub controlul oficial al Partidului Comunist Chinez și este una dintre entitățile incluse în cel mai recent raport despre FIMI (manipulare și ingerințe informaționale externe) al UE. Preluat inclusiv de “Vești din Rusia” și rețeaua Sputnik, Tomozei a fost premiat recent de guvernul chinez, explică investigația Context. Înainte de alegerile prezidențiale, gazetarul Tomozei a fost un influencer care a făcut campanie pentru candidatul pro-rus cu discurs legionar Călin Georgescu și, apoi, pentru George Simion. 

De altfel, articolele publicate pe blogul lui Tomozei privind vizita lui Năstase în China au fost preluate și de către blogul lui Adrian Năstase. 

În iunie 2023, Centrul Național al Cărții, o instituție aflată în subordinea ICR, anunța că România revine la Târgul Internațional de Carte de la Beijing (BIBF), printr-un stand al ICR dedicat promovării culturii române. Din acel comunicat aflăm că Liviu Țăranu, directorul ICR Beijing organizează evenimente împreună cu jurnalistul Dan Tomozei. 

“Programul românesc la BIBF 2023 include masa rotundă cu tema Un bilanț al traducerilor de carte sino-române, care va avea loc vineri, 16 iunie 2023, de la ora 10.00, în cadrul Târgului de Carte, la China National Convention Center. La eveniment, organizat în parteneriat cu Liaoning People’s Publishing House, vor lua parte prof. univ.dr. Ding Chao, traducător, Dan Tomozei, jurnalist și scriitor, și Liviu Țăranu, directorul ICR Beijing”, arată comunicatul Centrului Național al Cărții. 

De altfel, Tomozei este un apropiat vechi al ICR Beijing promovând pe blogul său majoritatea activităților instituției culturale în China. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Răzvan Exarhu a încercat să mențină echilibrul show-ului „La bine și la roast”: „S-a mai făcut botic ca să zic așa”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Un cioban român dat dispărut în Italia a supraviețuit 12 zile doar cu apă și mere
Știri România 14:16
Un cioban român dat dispărut în Italia a supraviețuit 12 zile doar cu apă și mere
Circulația mașinilor și a autobuzelor în centrul Bucureștiului, îngreunată în acest weekend. Mesajul Poliției Rutiere
Știri România 13:52
Circulația mașinilor și a autobuzelor în centrul Bucureștiului, îngreunată în acest weekend. Mesajul Poliției Rutiere
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”
Stiri Mondene 15:31
Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”
Teo spune adevărul despre ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” cu Ella: „Nu am fost îndrăgostit”
Stiri Mondene 15:20
Teo spune adevărul despre ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” cu Ella: „Nu am fost îndrăgostit”
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
ObservatorNews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Mediafax.ro
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Când trecem la ora de iarnă în 2025. Data exactă în care dăm ceasul înapoi
KanalD.ro
Când trecem la ora de iarnă în 2025. Data exactă în care dăm ceasul înapoi

Politic

Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 15:00
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 14:46
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile