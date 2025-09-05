Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 

Precizările ministrului Oana Țoiu

Imediat după apariția imaginilor cu foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceea ce s-a numit „summitul dictatorilor” din China, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a delimitat de vizita acestora cu argumentul că ei nu reprezintă statul român.

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi”. Ministra Afacerilor Externe a mai spus, pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

Totuși, trebuie precizat că Ministerul Afacerilor Externe, în perioada în care a fost condus de Bogdan Aurescu, a încurajat prezența celor doi foști premieri în China. Aurescu este un apropiat al lui Năstase, în 2003 devenind doctor în drept la Universitatea din Bucureşti chiar sub coordonarea fostului premier. În anul 2018, Bogdan Aurescu și Adrian Năstase au publicat un volum în co-autorat, Drept internațional public. Sinteze. Ediția 9.

Diplomația culturală reprezintă un instrument de politică externă asumată de MAE

Conceptul de diplomație culturală este un concept clasic de soft power în studiul relațiilor internaționale, și se referă, în linii mari, la schimbul de idei, informații și diverse alte aspecte ale culturii între națiuni în scopul de a promova într-un mod pozitiv relațiile bilaterale dintre două state.

Ministerul Afacerilor Externe explică, pe site-ul instituției, că foloseşte instrumente specifice diplomaţiei culturale, inclusiv prin cooperarea cu Institutul Cultural Român, pentru atingerea obiectivelor de politică externă ale României. Prezența lui Adrian Năstase în China, în anul 2023, la un eveniment ICR, pentru promovarea unei cărți referitoare la opera diplomatului interbelic Nicolae Titulescu reprezintă o acțiune clasică de diplomație culturală.

În același timp, reputația actorilor care promovează diplomația culturală a unui stat este o condiție importantă în spațiul democrațiilor consolidate, iar acțiunile de diplomație culturală promovate de Adrian Năstase pot fi catalogate drept controversate, pentru că a fost condamnat cu executare în două cazuri de corupție. Potrivit site-ului Fundației Europene Titulescu, fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu și președintele Academiei Române, Aurel Pop, sunt membri de drept ai acestei fundații.

„În ziua de 16 mai 2023, Institutul Cultural Român de la Beijing a organizat, în cadrul unui eveniment, evocarea personalității și operei diplomatului, universitarului și omului politic Nicolae Titulescu (1882-1941), cu participarea prof. univ. dr. Adrian Năstase, fost ministru de Externe și premier al României, alături de profesori universitari, diplomați și jurnaliști chinezi, vorbitori de limba română”, arată un comunicat ICR publicat pe site-ul instituției. În pozele prezentate de ICR apare și Viorica Dăncilă.

Evenimentul ICR a avut ca temă viziunea fostului diplomat român, Nicolae Titulescu, asupra soluțiilor privind încheierea conflictului chino-japonez, prezentată de Titulescu într-un discurs adresat Adunării Generale Extraordinare a Societății Națiunilor, în anul 1932, cu întrebarea dacă ideile acestuia s-ar putea aplica în prezent și asupra actualului conflict ruso-ucrainean.

„Titulescu spune următorul lucru: revizuirea frontierelor înseamnă practic să muți o frontieră cu câțiva kilometri mai la Est sau mai la Vest. Dar nemulțumitului de astăzi îi va lua locul nemulțumitului de mâine, care și el va începe o procedură de revizuire și de tensiuni bilaterale. Frontierele să nu însemne blocarea circulației între persoane, blocarea transportului, blocarea comerțului, blocarea ideilor. În felul acesta, adversarii pot să devină parteneri. (…) Ceea ce într-o anumită perioadă poate să reprezinte spiritualizarea frontierelor poate să devină despiritualizarea frontierelor”, explică Năstase în comunicatul ICR.

Aurescu l-a trimis pe Năstase la Beijing

Libertatea l-a contactat pe actualul director ICR, Liviu Jicman, pentru a-l întreba de ce instituția condusă de el a organizat acest eveniment și de ce ICR își asuma un subiect diplomatic atât de sensibil cum este cel privind schimbarea frontierelor dintre două state aflate în conflict.

Jicman a răspuns că lansarea cărții „Nicolae Titulescu – un titan al diplomației universale”, publicată de Fundația Europeană Titulescu, a fost organizată la ICR Beijing pentru că fundația condusă de Adrian Năstase se află sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe și al Academiei Române. La acea dată, MAE și Academia Română erau conduse de Bogdan Aurescu, respectiv Aurel Pop.

„În legătură cu lansarea cărții «Nicolae Titulescu – un titan al diplomației universale», publicată de Fundația Europeană Titulescu, aflată sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe și al Academiei Române și având în consiliul acesteia ca membrii de drept pe Ministrul Afacerilor Externe și pe Președintele Academiei Române, la Beijing, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Diplomatic Chinez la sediul acestuia, în parteneriat cu ICR Beijing, răspunzând întrebării dumneavoastră, precizez că Institutul Cultural Român nu asumă și nu cenzurează punctele de vedere exprimate de participanții la manifestări culturale, indiferent dacă sunt sau nu organizate de noi, dar cu certitudine nu susține revizuirea frontierelor și nu am identificat o afirmație în acest sens făcută în cadrul evenimentului care sa susțină această teză.

Precizez că ICR nu a avut nicio contribuție financiară, nu a existat niciun cost legat de acest eveniment care să fie acoperit de ICR, direct sau indirect, de asemenea nu a existat nicio decizie a Comitetului Director al ICR cu privire la susținerea evenimentului. Apreciez că evocarea activității și operei diplomatice a lui Nicolae Titulescu pledează tocmai împotriva revizuirii frontierelor, ca un demers care poate genera un cerc vicios al escaladărilor”, a declarat Jicman pentru Libertatea.

Contactată de Libertatea pentru a fi întrebată din partea cărei instituții a primit invitația pentru a participa la evenimentul ICR din China din anul 2023, Viorica Dăncilă nu a venit cu lămuriri.

Șeful ICR Beijing promovează un propagandist al Rusiei

În data de 14 iulie 2025, pagina de Facebook a ICR Beijing îi mulțumea public lui Dan Tomozei pentru sprijinul acestuia de a promova proiectele culturale românești, în spațiul cultural chinez. Inițiativa înființării Institutului Cultural Român din Beijing i-a aparținut fostului președinte ICR, Andrei Marga, iar Tomozei a lăudat în acea postare proiectele statului român care încurajează dezvoltarea relației României cu China.

Asocierea unei instituții a statului român cu acest jurnalist este una controversată, întrucât Tomozei se află pe statul de plată al statului chinez (Radio China International) și scrie la mai multe publicații românești care fac parte din rețeaua care răspândește narațiunile convenabile Federației Ruse în România, potrivit Context.

Radio China Internațional, unde lucrează Tomozei, se află sub controlul oficial al Partidului Comunist Chinez și este una dintre entitățile incluse în cel mai recent raport despre FIMI (manipulare și ingerințe informaționale externe) al UE. Preluat inclusiv de “Vești din Rusia” și rețeaua Sputnik, Tomozei a fost premiat recent de guvernul chinez, explică investigația Context. Înainte de alegerile prezidențiale, gazetarul Tomozei a fost un influencer care a făcut campanie pentru candidatul pro-rus cu discurs legionar Călin Georgescu și, apoi, pentru George Simion.

De altfel, articolele publicate pe blogul lui Tomozei privind vizita lui Năstase în China au fost preluate și de către blogul lui Adrian Năstase.

În iunie 2023, Centrul Național al Cărții, o instituție aflată în subordinea ICR, anunța că România revine la Târgul Internațional de Carte de la Beijing (BIBF), printr-un stand al ICR dedicat promovării culturii române. Din acel comunicat aflăm că Liviu Țăranu, directorul ICR Beijing organizează evenimente împreună cu jurnalistul Dan Tomozei.

“Programul românesc la BIBF 2023 include masa rotundă cu tema Un bilanț al traducerilor de carte sino-române, care va avea loc vineri, 16 iunie 2023, de la ora 10.00, în cadrul Târgului de Carte, la China National Convention Center. La eveniment, organizat în parteneriat cu Liaoning People’s Publishing House, vor lua parte prof. univ.dr. Ding Chao, traducător, Dan Tomozei, jurnalist și scriitor, și Liviu Țăranu, directorul ICR Beijing”, arată comunicatul Centrului Național al Cărții.

De altfel, Tomozei este un apropiat vechi al ICR Beijing promovând pe blogul său majoritatea activităților instituției culturale în China.