Nu se va difuza muzică clasică la radio

În mesajul transmis, fostul prim-ministru notează cu sarcasm că „dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este opțional. Fiecare procedează cum dorește”.

„În ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold, pentru că, oricum, tinerii nu trebuie lăsați să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova. Deși, cu o nostalgie comunistă de peste 60%, mulți probabil și-ar fi dorit să meargă la proiecte de genul Bumbești-Livezeni sau Salva-Vișeu. La posturile de radio nu se va difuza muzica clasică, aceasta fiind înlocuita cu muzică rock. Iar, în alte situații, de manele”, arată Năstase.

Totodată, fostul premier îl atacă și pe Nicușor Dan spunând: „Actualului președinte nu-i era opozabilă, evident, o hotărâre de guvern. La fel, nu trebuie făcute, în mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor cărți de condoleanțe la ambasadele noastre. În definitiv, asta este libertatea pe care ne-am câștigat-o la Revoluție!”

„Deși Carol al II-lea nu a fost vreun sfânt!”

În același mesaj, Adrian Năstase amintește și de vremurile în care Ion Iliescu era șef de stat, iar el premier și cum au procedat pentru aducerea osemintelor lui Carol al II-lea în România.

„Îmi aduc aminte că în perioada când Ion Iliescu era președinte iar eu eram premier, am făcut demersurile necesare pentru a aduce în țară, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatăl Regelui Mihai. Și a trebuit să-l conving pe Rege că așa este normal și că este o formă de respect față de un fost șef al statului român. Deși Carol al II-lea nu a fost vreun sfânt! Iar Regele Mihai a fost de acord. Și a fost înmormântat, cu onoruri militare, la Curtea de Argeș. În plus, a trebuit să o aducem în țară și pe Elena Lupescu – care era înmormântată în Portugalia în aceeați capelă cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol. Așa au procedat „neo-comuniștii”! „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!”, a explicat Năstase.

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la Biserica Palatului Cotroceni, care a început la ora 10:30. Guvernul a declarat ziua de joi, 7 august, zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, decizie care a provocat tensiuni în coaliția de guvernare, între PSD și USR.





