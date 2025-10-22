Cum s-a produs incidentul

Acest incident a avut loc pe 20 octombrie, la un eveniment deschis publicului, la un club situat în zona Piața Muncii din București. Conform relatării mamei tinerei, Adrian Pleșca (Artan) a mers la masa la care fiica sa și prietenii ei se aflau, „s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică”.

Ulterior, după ce a plecat de lângă masa acestora, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

„Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că «să cheme poliția după ce ajunge la el la masă». Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca «mai face așa ceva» și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii”, povestește mama tinerei, în postarea de pe rețeaua de socializare.

În acest context, Adriana Moscu a fost contactată de HotNews și a transmis că nu își dorește să ofere mai multe informații despre acest incident, deocamdată, „până când nu discutăm cu un avocat și nu vedem imaginile de pe camerele video”.

Ce spune Adrian Pleșca

Adrian Pleșca a fost contactat de HotNews, recunoscând faptul că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a declarat acesta.

Totodată, atunci când a fost întrebat dacă o cunoaște pe tânăra respectivă și dacă i-a permis să facă acest gest, el a răspuns:

„Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”, a mai spus acesta.

