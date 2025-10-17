„Cu privire la deficitul bugetar… Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibășeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura țară din lagărul socialist care și-a plătit toate datoriile externe la zero. Și era și pe plus în ’89. Așa că lăsați-mă cu deficitul bugetar”, a declarat senatorul PSD, joi, 16 octombrie, potrivit Prima News.

Adrian Streinu-Cercel a fost manager la Spitalul Matei Balș din București. Foto: Profimedia

„Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cine o mai veni, ia pixul, cât ai avut… Nu mai ai. Ce să vezi? Știți cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani și dimineața erau pe zero. De ce? Din pix. Așa că mai ușor cu pianul pe scări, că se dezacordează”, a adăugat el.

Amintim că, luna trecută, fostul ministru PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvăluit că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier PSD, Marcel Ciolacu, în legătură cu creșterea deficitului bugetar, dar a primit o replică nepotrivită.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

„Când i-am spus domnului… «Domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap»… Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Boloș.

Anul trecut, România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE