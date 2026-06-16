Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 22% (2.569 voturi) ✓ NU 78% (8.868 voturi)

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Anamaria Gavrilă a fost văzută plecând de la reședința de protocol după o întrevedere cu premierul desemnat, potrivit televiziunii Antena 3 CNN. După președinta POT, premierul desemnat a discutat și cu parlamentarii din grupul extremist PACE, potrivit G4Media.

Prezența acestora la Vila Lac confirmă strategia lui Adrian Veștea de a obține sprijinul partidelor mici și al parlamentarilor neafiliați, fiecare vot fiind crucial în ecuația învestirii noului Cabinet.

Ulterior, Adrian Veștea a mers însoțit de PSD-istul Marian Neacșu la negocierile cu Uniți pentru România (UPR), grup în care s-a înscris recent și Victor Ponta. Neacșu le-a spus jurnaliștilor pe holurile Parlamentului că este „însoțitor”.

Ce poziție are POT față de noul Guvern?

Poziția partidului condus de Anamaria Gavrilă a fost conturată parțial în urmă cu aproximativ o lună, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. La acel moment, lidera POT a declarat că formațiunea sa ar putea susține o formulă de guvernare pro-occidentală, cu mențiunea fermă că viitorul Executiv ar trebui să fie unul pur politic, nu tehnocrat.

POT s-a remarcat în spațiul politic ca una dintre formațiunile care l-au susținut constant pe Călin Georgescu în cursa prezidențială, poziționându-se pe aceeași linie cu AUR și liderul acestuia, George Simion.

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