Veștea a mers la Parlament însoțit de Marian Neacșu

Premierul desemnat Adrian Veștea a sosit marți la Parlament pentru o rundă de discuții cu grupul parlamentar Uniți pentru România, condus oficial de Răzvan Chiriță și din care face parte, în prezent, și fostul premier Victor Ponta.

Întâlnirea are loc în contextul negocierilor pentru obținerea sprijinului necesar învestirii noului Executiv.

Întrebat de jurnaliști despre posibilitatea excluderii sale din PNL, după decizia conducerii liberale de a nu susține Guvernul pe care îl propune, Adrian Veștea a respins categoric acest scenariu.

„Nu voi fi exclus din partid”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a precizat, de asemenea, că menține legătura cu conducerea statului. „Vorbesc mereu cu președintele”, a adăugat Veștea.

Marian Neacșu l-a însoțit la Parlament

La întâlnirea cu parlamentarii grupului Uniți pentru România, Adrian Veștea a fost însoțit de liderul PSD Marian Neacșu. Întrebat de jurnaliști în ce calitate îl însoțește pe premierul desemnat, Neacșu a răspuns scurt: „Sunt însoțitor”. La întrebarea dacă Adrian Veștea i-a cerut să participe la întâlnire, liderul social-democrat a confirmat: „Da”.

În plus, Marian Neacșu s-a arătat optimist în privința șanselor Cabinetului Veștea de a obține votul de încredere al Parlamentului. Întrebat de jurnaliști dacă Guvernul va trece de votul de învestitură, liderul PSD a răspuns afirmativ, exprimându-și încrederea că Executivul va beneficia de sprijinul necesar.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 22% (2.613 voturi) ✓ NU 78% (9.088 voturi)

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Ce urmează în Parlament: Negocierile pentru o majoritate fragilă

Refuzul lui Adrian Veștea de a se retrage pune PNL într-o poziție extrem de complicată. Conducerea liberală a amenințat deja cu sancțiuni dure și excluderi pentru parlamentarii care vor vota lista de miniștri propusă de premierul desemnat.

În acest moment, calculele matematice din Parlament depind de poziția oficială pe care o vor adopta PSD, USR și UDMR:

Planul lui Veștea: Propune un guvern de uniune națională pro-europeană care să asigure stabilitatea economică în perioada următoare.

Propune un guvern de uniune națională pro-europeană care să asigure stabilitatea economică în perioada următoare. Miza PNL: Partidul încearcă să renegocieze ecuația puterii direct cu Palatul Cotroceni, considerând că formula actuală vulnerabilizează formațiunea în fața electoratului.

Următoarele ore sunt decisive pentru calendarul audierilor miniștrilor în comisiile de specialitate și pentru stabilirea datei în care se va da votul final pentru învestirea noului Cabinet.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

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