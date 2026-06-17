Cum ar fi cumpărat dezvoltatorul imobiliar terenul de 600.000 de euro de la proprietarul Adrian Veștea

În mai 2007, a fost înființată North Capital Baltikum SRL, o firmă cu capital norvegian, având scopul de a dezvolta un complex hotelier de lux, intitulat „Cold Mountain Luxury Resort”, în apropierea locului de filmare al celebrei pelicule „Cold Mountain” din 2003.

Câteva luni mai târziu, la 12 august 2007, firma ar fi achiziționat un teren de la Adrian Veștea, pe atunci primar al orașului Râșnov, pentru 2,1 milioane de lei, potrivit anchetei citate anterior.

Prețul echivala cu aproximativ 630.000 de euro la cursul mediu valutar din acel an, conform declarației de avere depuse în 2008, când Adrian Veștea era primar la Râșnov.

Primarul Adrian Veștea a semnat certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru firma care i-a cumpărat terenul

Conform documentelor furnizate de Primăria Râșnov și citate de sursele precizate mai sus, Veștea ar fi semnat trei acte cheie legate de proiectul imobiliar:

Contractul de vânzare a terenului către North Capital Baltikum SRL, la 18 august 2007.

Certificatul de urbanism cu numărul 631, emis pe 8 octombrie 2007.

Autorizația de construire cu numărul 47, aprobată pe 23 aprilie 2008.

Toate documentele publicate în anchetă poartă atât semnătura lui Adrian Veștea ca primar, cât și ca proprietar al terenului vândut firmei norvegiene.

O anchetă realizată de Libertatea a dezvăluit și cum premierul desemnat, Adrian Veștea, ar fi oferit un contract profitabil unui fost asociat, tot când era primar la Râșnov.

Complexul de lux nu a mai fost construit pe terenul cumpărat de la Adrian Veștea

Ambițiosul proiect „Cold Mountain Luxury Resort” trebuia să capitalizeze pe succesul filmului și să transforme zona într-o destinație turistică de top.

Cu toate acestea, planurile pentru complex nu s-au materializat niciodată. În ciuda aprobărilor obținute, construcția nu a fost dusă la bun sfârșit, iar terenul a rămas nevalorificat.

După nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier, jurnaliștii de la Snoop au investigat această tranzacție și au solicitat un punct de vedere din partea acestuia. Până la momentul publicării articolului, Veștea nu a oferit un răspuns oficial.

Cum a atras Râșnovul atenția dezvoltatorilor internaționali

Zona montană din apropierea Râșnovului a devenit faimoasă după filmările pentru pelicula „Cold Mountain” din 2003, regizată de Anthony Minghella.

Filmul, care a câștigat un premiu Oscar și a avut șapte nominalizări, a pus pe harta cinematografiei internaționale peisajele românești.

Filmările au avut loc pe Valea Glăjăriei, la doar 15 kilometri de Brașov, iar succesul peliculei a atras interesul producătorilor de la Hollywood pentru locațiile din Europa de Est.