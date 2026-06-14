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Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Pentru publicul larg, numele lui Adrian Veștea, noul prim ministru desemnat, este mai puțin sonor decât al liderilor politici care apar zilnic la televiziuni. În interiorul PNL însă, el este unul dintre oamenii veniți din administrația locală, cu trei mandate de primar la Râșnov, două mandate la conducerea Consiliului Județean Brașov și un mandat de ministru al Dezvoltării.

Nicușor Dan a explicat desemnarea lui Adrian Veștea prin experiența acestuia în administrația locală și centrală: „Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative: a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. Este o persoană care a atras fonduri europene, este o persoană preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.”

Adrian Veștea, de la Râșnov la Palatul Victoria

Adrian-Ioan Veștea s-a născut pe 14 decembrie 1973, la Râșnov, județul Brașov. Este membru al Partidului Național Liberal din 1994, adică de la 21 de ani. A intrat în administrația locală în 2004, când a fost ales primar al orașului Râșnov. A rămas în această funcție timp de trei mandate, până în 2016.

În 2016 a făcut pasul spre administrația județeană și a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov. A fost reales în 2020, iar în 2024 a câștigat din nou șefia CJ Brașov, după perioada petrecută la Ministerul Dezvoltării.

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. A plecat din minister în noiembrie 2024, pentru a-și prelua noul mandat de președinte al Consiliului Județean Brașov.

Adrian Veștea a rămas în prima linie a PNL și după schimbările din partid de la finalul anului 2024. După eșecul lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 28 noiembrie 2024 și după preluarea conducerii interimare a PNL de către Ilie Bolojan, Veștea a fost unul dintre liberalii cooptați în noua echipă de conducere.

Adrian Veștea și-a legat numele de Aeroportul Brașov

Unul dintre proiectele cu care Adrian Veștea s-a identificat cel mai mult este Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Inaugurat în iunie 2023, acesta a fost prezentat drept primul aeroport nou construit în România în ultimii 50 de ani.

Aeroportul se află la Ghimbav, la aproximativ 9 kilometri de municipiul Brașov. Construcția a început în 2020, iar investiția a fost estimată la aproximativ 140 de milioane de euro. La inaugurarea aeroportului, Adrian Veștea, atunci propunerea PNL pentru Ministerul Dezvoltării, a avut un discurs emoționat, cu ochii în lacrimi.

„Nu am crezut și nu m-am așteptat ca în momentul în care am plecat la București, în urmă cu două zile, să primesc această șansă din partea colegilor mei”, spunea el atunci.

Tot atunci, Veștea a încercat să își fixeze imaginea publică de politician de administrație, nu de politician de studio. „Sunt un om al faptelor”, declara el la inaugurarea aeroportului.

Adrian Veștea a fost ministru al Dezvoltării

Portofoliul Dezvoltării a fost unul dintre cele mai importante din Guvernul Ciolacu, pentru că ministerul gestionează programe mari de finanțare pentru comunități locale, drumuri, rețele de apă, canalizare, clădiri publice și investiții în administrație.

Veștea a condus ministerul timp de 17 luni. La plecare, în noiembrie 2024, a transmis că revine la Brașov pentru a-și prelua mandatul câștigat la Consiliul Județean.

„Această perioadă mi-a adus multe satisfacții. Rămân cu amintiri prețioase: strângerile de mână, proiectele duse la bun sfârșit alături de oameni extraordinari”, spunea el la finalul mandatului de ministru.

Demisia din Guvern a fost explicată prin revenirea la conducerea CJ Brașov, funcție pe care o mai ocupase între 2016 și 2023.

Un pod strategic pentru NATO, întârziat luni la rând

În perioada în care Adrian Veștea a condus Ministerul Dezvoltării, finalizarea noului pod peste Olt, de la Voila, a devenit subiect de îngrijorare pentru Ministerul Apărării și pentru diplomați ai unor state aliate.

Potrivit unei investigații Europa Liberă, reprezentanții Franței, Belgiei și Luxemburgului au cerut în repetate rânduri urgentarea lucrărilor, deoarece vechiul pod fusese demolat, iar accesul către baza NATO de la Cincu era îngreunat pentru tehnica militară grea. Podul a fost finalizat ulterior, în 2025.

Fotografia care i-a adus explicații publice

Numele lui Adrian Veștea a apărut și într-o controversă din 2020, după ce Libertatea a publicat o fotografie realizată la un eveniment public din Brașov, în care acesta apărea alături de Emanoil Alexa, fratele unui bărbat căutat la acel moment de autorități.

Fotografia din 2019, în care Adrian Veștea apare alături de Emanoil Alexa

Veștea a respins orice apropiere de persoanele respective și a explicat că imaginea a fost făcută în timpul unei acțiuni electorale, susținând că nu le cunoștea identitatea. „Nu știu cine este Emanoil Alexa”, declara atunci politicianul, precizând că, la evenimentele publice, fotografiile cu cetățenii sunt o practică obișnuită.

Adrian Veștea, om de partid, dar cu profil de administrator local

În PNL, Adrian Veștea a urcat treptat. A condus filiala județeană PNL Brașov, a fost secretar general al partidului și prim-vicepreședinte al formațiunii. În mai 2026, după căderea Guvernului Bolojan, Veștea a cerut PNL să nu se retragă din negocierile pentru guvernare. Mesajul său a fost unul tipic pentru profilul său politic, ci cu mai puțină retorică și mai mult accent pe administrație.

„Am văzut România de jos în sus – din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt”, a scris Veștea pe Facebook, potrivit Agerpres.

Ce averea are Adrian Veștea

Declarațiile de avere ale lui Adrian Veștea au atras atenția în ultimii ani, mai ales pentru că liberalul a lucrat cea mai mare parte a carierei în administrația publică. Potrivit declarației de avere din anul 2024, Adrian Veștea deține, împreună cu familia sa, mai multe terenuri agricole, intravilane și forestiere în județul Brașov, cu o suprafață totală de aproape 68.000 de metri pătrați.

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În patrimoniul familiei mai apar o casă de locuit de 570 de metri pătrați în Râșnov, un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov și o casă de vacanță de aproape 279 de metri pătrați, construită în 2024.

De asemenea, acesta a declarat economii și depozite bancare în lei, euro și dolari, precum și investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei. În declarația de avere figurează și un autoturism Volkswagen Tiguan, fabricat în 2017.

În ultimul an fiscal declarat, Adrian Veștea a încasat 106.886 de lei din funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov și 83.683 de lei din cea de ministru al Dezvoltării. Totodată, a obținut 128.958 de lei pentru activitatea desfășurată în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al Exim Banca Românească.

Controversa lui Adrian Veștea cu Rareș Bogdan din PNL

Un episod important din trecutul politic al lui Adrian Veștea a fost conflictul intern cu Rareș Bogdan, la Congresul PNL din 2021. Veștea a pierdut atunci în fața lui Rareș Bogdan competiția pentru o funcție de prim-vicepreședinte PNL. După vot, liberalul din Brașov a publicat un mesaj dur, în care a ironizat modul în care s-au numărat voturile.

„Am fost martorul unei minuni. Nu, nu este vorba despre biblica înmulțire a pâinilor și peștilor, dar seamănă. Am văzut minunea ca aproximativ 1.200 de votanți să furnizeze fix 1.842 de voturi”, a scris Adrian Veștea într-o postare pe Facebook.

A fost unul dintre rarele momente în care Veștea a ieșit public cu un atac direct în interiorul partidului. De regulă, el a avut un discurs mai reținut, centrat pe administrație și proiecte.

Critici locale și imaginea de om al sistemului PNL

Ca lider politic în Brașov, Veștea a fost și ținta criticilor locale. O parte a presei locale l-a acuzat de apropierea prea mare dintre administrația județeană și PNL, mai ales în numirile sau structurile din jurul Consiliului Județean Brașov.

Un alt episod comentat a fost placa de la inaugurarea Aeroportului Brașov, pe care apăreau numele unor persoane implicate în proiect. Întrebat de ce pe placă nu era menționat Consiliul Județean ca instituție, deși aleșii județeni au aprobat sume pentru investiție, Veștea a spus că nu știa ce scrie pe placă.

Aceste episoade nu au produs, până acum, o sancțiune majoră cunoscută public împotriva sa, dar au alimentat imaginea unui politician puternic în administrația locală și în aparatul PNL.

De ce mizează Nicușor Dan pe Adrian Veștea

Desemnarea lui Adrian Veștea arată că președintele Nicușor Dan caută, după eșecul variantei Eugen Tomac, un premier cu profil politic mai ușor de conectat la PNL și la administrația locală.

Veștea nu este un tehnocrat. Este un politician vechi, membru PNL de peste 30 de ani, fost primar, fost șef de consiliu județean și fost ministru. Tocmai acest traseu poate fi atuul său în negocieri: cunoaște administrația locală, are relații în partid și a condus deja un minister cu greutate.

Totuși, tocmai pentru că vine din PNL, Adrian Veștea nu poate fi prezentat ca o soluție neutră. Spre deosebire de Eugen Tomac, care a fost promovat ca o formulă mai degrabă independentă de partidele parlamentare, Veștea este un produs politic al PNL și al administrației liberale din Brașov.

Un premier desemnat care trebuie să strângă rapid voturi

Misiunea lui Adrian Veștea este dificilă. România se află într-o criză politică prelungită, după căderea Guvernului Bolojan și după eșecul lui Eugen Tomac de a forma o majoritate. Pentru a ajunge premier cu drepturi depline, Veștea trebuie să își formeze echipa, să propună programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului.

Pentru Nicușor Dan, desemnarea lui Veștea este și o mișcare prin care pune presiune pe PNL. Deși este membru PNL din 1994, Adrian Veștea nu are, în acest moment, un mandat oficial din partea partidului pentru a forma Guvernul. Asta înseamnă că desemnarea făcută de Nicușor Dan deschide o rundă dificilă de negocieri, inclusiv în interiorul liberalilor, unde sprijinul politic pentru echipa pe care o va propune trebuie clarificat rapid.

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