Publicația Litera9 arăta în anul 2023 cum premierul desemnat Adrian Veștea a semnat, în perioada în care era primar al orașului Râșnov, un protocol prin care firma Transilvania Train SRL a primit exclusivitate pentru transportul turiștilor, cu un trenuleț tras de tractor, la Cetatea Râșnov. 

Afacerea „trenulețul” s-a dovedit a fi una foarte profitabilă, firma Transilvania Train raportând în perioada 2014 – 2024 profituri nete în valoare de peste 13 milioane de lei (aproximativ 2.5 milioane de euro). 

Libertatea a descoperit că unul dintre asociații Transilvania Train, Ciprian Olah Moisin, cu care premierul desemnat a semnat protocolul de colaborare din postura de primar, a fost în trecut asociat al lui Adrian Veștea într-o societate comercială. 

În plus, Libertatea a mai descoperit că soția lui Veștea a fost asociată într-o firmă cu unul dintre acționarii  Dino Parc, o altă afacere din perioada în care Veștea era primar care a stârnit controverse majore. 

Soția lui Adrian Veștea a fost asociată cu un acționar al afacerii „Dino Parc”

Primar al orașului Râșnov în perioada 2004-2016, Adrian Veștea a semnat în anul 2009 un contract prin care o suprafață de 1,4 hectare din Râșnov i-a fost concesionată pe o perioadă de 49 de ani firmei HCR SRL pentru construirea Dino Parc, primul parc tematic cu dinozauri din România. Potrivit publicației Litera9, taxa de concesiune pentru care s-a încheiat contractul a fost de 886,67 euro/lună.

După alegerea lui Veștea în funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, primar în Râșnov a fost ales finul său, Liviu Butnariu. În 2019 acesta a concesionat firmei care deține Dino Parc încă 6.500 mp, pentru 39 de ani, la prețul de 377 euro/lună. 

În 2023, actualul primar al Râșnovului, Horia Motrescu, consilier local la vremea respectivă, a cerut renegocierea urgentă a redevențelor, reclamând că sumele încasate de primărie sunt prea mici, în condițiile în care afacerea a realizat în anul 2019 un profit de 1.3 milioane de euro, iar în anul 2021 de 1.5 milioane de euro. 

Unul dintre asociații din HCR, firma care deține Dino Parc, este Adrian Dănuț Apostu, fost președinte al Consiliului de Administrație al Romsilva. Libertatea a arătat că în 2024, Apostu a declarat venituri lunare (de la stat și de la privat) de 35.000 de euro lunar. 

Veniturile lui Apostu în 2024 au fost: 283.495 de lei din salariul de la HCR Sfântu Gheorghe, 1.675.572 de lei din dividendele aceleiași companii, 87.504 lei din indemnizația de membru CA la Romsilva, 12.000 de lei din activitatea în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Râșnov și alți 12.000 de lei din dividendele Petramed SRL. 

Libertatea a descoperit că Adrian Dănuț Apostu a fost asociat cu soția lui Adrian Veștea, Anca Daniela Veștea, în firma Accomodation Home SRL.  Societatea cu obiect de activitate „alte servicii de cazare” a fost fondată în 2016 de Emil Codruț Nicoară, Adrian Dănuț Apostu și Anca Daniela Veștea. În 2017, firma a fost închisă. 

Afacerea „trenulețul”. Cum a oferit premierul desemnat Adrian Veștea, pe vremea când era primar la Râșnov, contract profitabil unui fost asociat: „Suntem prieteni de 35 de ani”

Afacerea „trenulețul” de la Râșnov

Una dintre afacerile controversate din perioada în care Adrian Veștea a fost primar în Râșnov a fost afacerea „trenulețul”. Printr-un protocol încheiat în anul 2010 cu firma Transilvania Train SRL, Primăria Râșnov i-a permis companiei să dețină monopolul pe transportul turiștilor, cu trenulețul tras de tractor, la Cetatea Râșnov. Asociați în Transilvania Train sunt Ciprian Olah Moisin (66.67 la sută) și Armăsar Florin Nicolae (33.33 la sută). 

Litera9 a scris în 2023 că la finalul anului 2021 consilierul local PSD Mircea Săndulescu reclama pe Facebook că Primăria Râșnov „a încasat 0 lei în 11 ani, dintr-o afacere derulată pe domeniul public”. Potrivit aceleiași surse, consilierul PSD reclama că singurii bani plătiți pentru afacere „trenulețul” sunt 580 de lei pentru casa de bilete. Câteva luni mai târziu, consilierul Săndulescu a ajuns viceprimar, cu sprijinul PNL.  

În 2023, senatorul USR de Brașov Irineu Darău anunța că a depus plângere penală pentru această afacere. Darău acuza faptul că Adrian Veștea și finul său, Liviu Cătălin Butnariu, care i-a urmat în funcția de primar  au favorizat firma Transilvania Train, permițându-i să transporte turişti „fără să achite niciun leu oraşului pentru folosinţa drumului public”. 

Potrivit senatorului, protocolul dintre Primăria Râșnov și firma Transilvania Train, încheiat de Veștea și prelungit de Butnariu, a fost încheiat ilegal pentru că nici nu a fost aprobat de Consiliul Local. 

Irineu Darău a mai reclamat faptul că, deși prin protocolul cu primăria îi era interzis să afișeze reclame pe trenulețul care transportă turiști, pe trenuleț erau afișate reclame pentru firma  Promenada Sisi (care deține Restaurantul Promenada) și în care sunt asociați Liviu Cătălin Butnariu (nașul lui Veștea) și Nicolae Fugăroiu (socrul lui Adrian Veștea). 


FOTO Protocolul pentru trenuleț Sursa. Litera9

Veștea a fost asociat cu unul dintre proprietarii afacerii „trenulețul”

Libertatea a descoperit că Adrian Veștea și unul dintre asociații Transilvania Train SRL, Ciprian Olah Moisin, cel care a și semnat protocolul pentru afacerea „trenulețul” cu Primăria Râșnov, au fost asociați în firma Rozdava SRL, înființată în anul 2002, împreună cu George Vasile Crăciun. În 2005, firma Rozdava a fost cedată lui Rășină Florian și Rășină Magdalena. În momentul de față, compania vinde prin intermediul platformei malltaranesc.ro produse din carne de vânat.  

Contactat de Libertatea, Ciprian Olah Moisin a declarat că el și Veștea au o prietenie veche: „Suntem prieteni de 35 de ani”, a declarat reprezentantul Transilvania Train. Olah Moisin a negat inițial că ar fi fost vreodată asociat cu Veștea în afaceri. Pus în fața asocierii din Roxdava, Olah Moisin și-a adus aminte că asocierea a fost în urmă cu foarte mult timp, „când Adi nici măcar nu era în politică, dacă nu mă înșel”. „Oricum firma nu a avut absolut nicio activitate”, a declarat Olah Moisin pentru Libertatea. 

Despre protocolul dintre Primăria Râșnov și Transilvania Train, Ciprian Olah Moisin a declarat că „Curtea de Conturi a clarificat”. „Curtea de Conturi a fost în decembrie la Primăria Râșnov și s-au documentat despre acest protocol. Domnul primar s-a lăudat că va face public acel raport”, a declarat Ciprian Olah Moisin, care a subliniat că nu a fost membru al vreunui partid și nu va fi cât trăiește.  

Ciprian Olah Moisin a declarat că pentru afacerea „trenulețul” Transilvania Train a plătit „tot ce a fost stipulat în acel protocol”. „Au fost plătite exact sumele din acel protocol. Pentru casele de bilete se plătea”, a mai declarat Olah Moisin, potrivit Curtea de Conturi e în măsură să decidă în acest caz. 

Actualul primar din Râșnov, Horia Mihai Motrescu (USR) s-a declarat deranjat că presa nu a fost interesată de afacerea „trenulețul”, iar acum „a devenit brusc interesată de subiect”. „Noi am trimis către toți. Foarte puțini au fost interesați să scrie. Problema aceea este cumva încheiată. S-a dat imediat după o hotărâre de Consiliu Local prin care cumva s-a crescut și valoarea. Lucrurile cumva s-au schimbat, iar de la anul se vor schimba și mai mult, în sensul în care voi prelua la primărie acel mijloc de transport, astfel încât toate veniturile vor veni la bugetul orașului”, a declarat primarul Motrescu pentru Libertatea. 

Asociatul majoritar din Transilvania Train, asociat cu socrul lui Veștea

Asocierea din firma Rozdava nu este singura care îl leagă pe premierul desemnat de Ciprian Olah Moisin, asociatul majoritar din firma Transilvania Train. Moisin este asociat cu socrul lui Adrian Veștea, Nicolae Fugăreanu, în firma Rosenau Invest. „E ceva ilegal?”, a reacționat Olah Moisin, întrebat de asocierea cu socrul lui Adrian Veștea, care este și administrator al firmei Topwoman, deținută de Adrian Veștea și soția sa. Conform termene.ro, Topwoaman și-a întrerupt temporar activitatea. 

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