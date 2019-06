Audierea ar urma să aibă loc astăzi, în jurul orei 9:45 (ora locală), așa cum este menționat în agenda publicată pe site-ul comitetului.

Președintele american Donald Trump a trimis Senatului la sfârșitul lunii iulie 2018 nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în România. Din motive procedurale, însă, procesul a fost reluat abia în ianuarie 2019, atunci când Congresul american a început o nouă sesiune, ca urmare a alegerilor de la jumătate de mandat desfășurate în noiembrie 2018, notează Agerpres.

În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe se menționează faptul că Adrian Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România, la vârsta de 10 ani, și vorbește fluent limba română.

De profesie avocat, Adrian Zuckerman a fost admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, Zuckerman a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board – New York. El este membru în board-ul Kids Corp şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Citește și:

