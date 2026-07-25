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Adriana García a suferit complicații în timpul procedurii medicale desfășurate într-o clinică din statul Sinaloa. Cauza exactă a decesului nu a fost încă dată publicității de către autorități, potrivit thesun.co.uk.

Tânăra de 30 de ani strânsese peste 90.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, unde publica frecvent conținut despre modă, stil de viață și îngrijire personală.

Reacția partenerilor și a Ministrului Sănătății

Compania mexicană Drop Shop, cu care Adriana colabora în mod regulat, a confirmat decesul printr-un mesaj publicat în mediul online.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la un membru al familiei Drop Shop, amintindu-ne cu dragoste de calitatea ei umană, de dăruirea ei și de momentele pe care le-am împărtășit alături de ea. Exprimăm cele mai profunde condoleanțe familiei, fiicei și prietenilor ei, dorindu-le putere și pace în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Adriana. Vei face mereu parte din familia Drop Shop.”

Ministrul Sănătății din statul Sinaloa, Cuitlahuac Gonzalez Galindo, a declarat că instituția pe care o conduce a primit raportări care leagă decesul Adrianei de o procedură estetică. Oficialul a precizat însă că departamentul nu poate iniția o inspecție formală la clinica respectivă în lipsa unei plângeri oficiale depuse în acest sens.

Ultimele imagini publicate pe rețelele de socializare

Înainte de deces, tânăra a distribuit imagini din călătoriile sale, inclusiv din Los Cabos. Ultima sa postare pe Instagram, datată 1 iulie, o înfățișa la malul mării, îmbrăcată într-o rochie portocalie, alături de descrierea: „Poze pe care nu le-am încărcat”.

Cu o lună în urmă, aceasta publicase o fotografie în care apărea alături de fiica sa de șase ani.

Prietenii și colegii din mediul online au reacționat după aflarea veștii. Influencerița Kimberly Torres a transmis un mesaj de rămas-bun: „Prietena mea, sora mea. Tolerați atâția ani de prietenie, atâtea momente frumoase pe care le-am trăit, iar astăzi îmi dau această veste. Te voi iubi mereu, prietenă frumoasă.”

Membrii familiei au transmis, la rândul lor, un mesaj despre pierderea suferită: „Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima durerea plecării tale. Vei trăi mereu în inimile noastre, în fiecare amintire și în dragostea imensă pe care ne-ai lăsat-o.”

Riscurile chirurgiei plastice în Mexic

Moartea Adrianei García a readus în atenția publică riscurile asociate intervențiilor estetice în Mexic, țară care rămâne una dintre principalele piețe globale pentru chirurgia plastică.

Subiectul a generat numeroase reacții în mediul online, un utilizator comentând: „A plătit prețul suprem pentru chirurgia estetică, cu propria viață. Din păcate, acest lucru nu îi va opri pe alții care caută premiul perfecțiunii.”