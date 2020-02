Cele două cazuri par trase la indigo: ambii pacienți au fost tratați ca nefiind urgențe, deși aveau pneumonie și starea lor era gravă. Niciunul nu mai trăiește astăzi.

Iată ce spune fiul pacientului decedat, conducerea Spitalului Județean Constanța, ce au constatat inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică și de ce Colegiul Medicilor nu a stabilit încă, după mai bine de patru luni de la moartea bărbatului, dacă a fost malpraxis, așa cum a reclamat familia acestuia.

Mihai Ochiuleț, fiul pacientului decedat: tatăl meu s-a lovit de nerespectarea procedurilor medicale, de triajul care trebuia făcut pentru a fi catalogat la codul verde sau alt cod. El a stat 3 ore la recepție cât timp a avut insuficiență respiratorie, dureri. I s-a spus să aștepte, după trei ore am venit eu, am intervenit, am fost trimis la cabinetul de gardă, mi s-a spus să aștept pentru că e schimb de tură. După ce am ridicat tonul a venit doctorul și apoi a pus personalul de la pază să mă evcueze din salon. I s-a făcut o simplă ecografie, în decursul a patru ore a făcut o radiografie la plămâni și la picior iar la 22.30 am vorbit cu doctorul. Doctoirul mi-a zis de ce ati venit domle la urgență că nu are nimic, o sa vină reumatologul să-l vadă la picior. I-am spus că nu are nimic la picior, tata nu putea să respire,mi-a spus ia-mă de aici, așa că la 12 noaptea am ieșit pe semnătură la spital. Vineri starea lui s-a înrăutățit, sâmbătă m-a sunat tatăl meu și l-am dus la spitalul militar. Doctorii mi-au spus că starea lui e gravă, la ora 12 au sunat la 112 , au chemat o ambulanță și a a ajuns tot la Spitalul Județean, ei tot au pus cod verde și au spus că se va face bine. Asta ne-au spus de la început la sfârșit. Și să nu fi doctor îți dai seama când persoana de lângă tine se sfârșește. Doctorul cardiolog a spus că inima este bună, nu sunt modificări. Sâmbătă la 22.30 am vorbit cu doctora de gardă, mi-a zis mergeți la farmacia de jos să-i luați pastile de ACC, am cumparat. Din ce în ce respira mai greu, durerile erau mai mari. la ora 3.45 a fost băgat în comă indusă. Dimineață la 9 jumătate am ajuns la terapie intensivă, am fost expediat foarte elegant. Mi s-a spus să vin la ora 13. La ora 13 am ajuns cu sora mea, când s-au deschis ușile, doctora de gardă ne-a tras deoparte și ne-a spus că a decedat pentru că a făcut complicații, că este supraponderal, că este diabetic. În certificatul constatatator scrie clar insuficiență cardio-respiratorie acută cauzată de bronhopneumonie și fibroză pulmonară, medicii specialiști spun că asta trebuia să se vadă de prima dată.

Am făcut sesizări la Colegiul Medicilor și DSP, nu înțeleg decât că se dorește mușamalizarea, chiar dacă în adresa de la DSP mi se spune că au încălcat protocolul național de triaj al pacienților. Ei se acoperă pentru că au fost în ziua respectivă 229 de pacienți. Eu am revenit cu adresă către ei și să-mi spună ce s-a întâmplat de când a ajuns tatăl meu acolo, după ora 17, pentru că există protocoale care spun că pot trimite alte cazuri în alte spitale sau pot chema medici de acasă.

La Spitalul Constanța doar dacă ai zile trăiești, iar managerii de acolo mușamalizează tot.

Voi merge pe toate căile posibile, voi aștepta răspunsurile. Până când să mai moară alți copii, părinți”.

Un alt subiect discutat în emisiune este cel al medicului ginecolog din Târgoviște care a fost reținut în urma unui flagrant de șpagă. Pacienta acestuia este acum marginalizată de restul cadrelor medicale. Medicul pensionar Gheorghe Popescu a cerut 1.700 de pentru o naștere și a primit 1.400 de lei de la soțul unei paciente.

Lucian Costin Răduță, soțul denunțător:

„Medicul ne-a chemat la cabinetul particular și ne-a spus că trebuie să ne pregătim cu 1700 de lei, după ce ne-a programat la spital m-a băgat într-un cabinet și mi-a cerut 1300 pentru dânsul și restul pentru personalul medical.

Soția era să moară pe masa de operație, de abia a stabilizat-o, a dus-o apoi la terapie intensivă și apoi pe salon.

După ce l-au ridicat pe doctor, soția a cerut un calmant și a zis asistenta îți fac îți fac, că l-ai aranjat pe doctor. A venit apoi un alt doctor a înjurat pe holuri când a aflat că pacienta este Răduță.

Nu se poate să pui preț pe o operație care ar trebui să fie gratis, nu cumpăr copilul de la dânsul. Să scăpăm țara de infractori d-aștia. Trebuia să fac ceva.

Nu am fost de față când a fost prins medicul.

Soția mea nu se simte prea bine, am vorbit cu managerul care le-a spus tuturor să aibă grijă de ea. Este însă în stare stabilă. Ar trebui să fie mâine externată.

Managerul spitalului era și el șocat, a spus că a auzit zvonuri dar nu știa concret ce și cum, chiar m-a felicitat pentru ce am făcut – despre denunțarea medicului șpăgar.

Când mi s-au cerut bani nu știam cum să reacționez, i-am cerut ajutorul domnului deputat Emanuel Ungureanu și m-a pus în legătură cu ofițerii de la DGA.

Nu i-am spus ginecologului că nu e în regulă să ceară bani, pentru că mă trimitea la altul. Teamă nu mi-a fost, că imediat am luat legătura cu domnul deputat am crezut că restul cadrelor medicale se vor speria, mi-a fost teamă după ce l-a ridicat pe doctor și am văzut cum se comportă cu soția mea, m-a liniștit managerul și domnul deputat.

Este o mare greșeală să se dea șpagă, cui li se cere să meargă imediat la DGA – este mesajul doctorului către pacienții puși în aceeași situație.

