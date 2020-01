De Alina Manolache,

Banii s-au rătăcit între două guverne, iar lucrările sunt la 10%, deși ar fi trebuit să fie gata în februarie. Într-o intervenție telefonică la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, fostul ministru al Transporturilor spune că nu contează cine a dat banii, important este că ei au fost dați. Nu explică însă de ce nu a fost alocată întreaga sumă necesară.

„M-am deplasat de urgență la fața locului. Aveam nevoie de un proiect tehnic. Am dispus să aloce Administrația Canalelor Navigabile din bugetul propriu suma de un milion de euro. Acea sumă era pentru a stabliza malul. Între timp, am dat și Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de peste 50 de milioane de lei. Din păcate, nu am mai apucat să alocăm banii, pentru că a venit moțiunea de cenzură”, spune fostul ministru al Transporturilor.

Administrația Canalelor Navigabile a alocat de urgență suma din fonduri proprii, însă banii de la guvern nu au mai ajuns niciodată. Nici cei cinci milioane, nici întreaga sumă necesară.

„E vorba de o calamitate, s-a întâmplat fără să putem anticipa. Primul lucru e punerea în siguranță a obiectivului. Până s-a făcut expertiza, prima dată s-a alocat această sumă, urmând ca restul să se dea ca să se termine investiția”, a explicat Răzvan Cuc la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Fostul ministru o contrazice pe Mariana Gâju, primarul din Cumpăna care face parte din același partid, adică PSD. Susține că „doamna Gâju trebuie să se ocupe de comunitate și nu cred că știe cum stau lucrurile. Noi la acel moment am alocat din bugetul ACN, fiind un lucru pe care nu l-am anticipat”.

Răzvan Cuc pasează problema la actualul Guvern. „Eu mă așteptam ca până acum actualul Guvern să fi alocat toată suma. Guvernul actual trebuie să aloce bani pentru restul proiectului. Proiectul de HG a fost aprobat de vechiul Guvern , dar nu am mai apucat să alocăm banii”, spune fostul ministru.

