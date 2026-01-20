„Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, a transmis Administrația Prezidențială.

„În acest context, președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”, se mai arată în mesaj.

„Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, a conchis Administrația Prezidențială.

Amintim că Nicușor Dan a fost invitat zilele trecute, de Donald Trump, să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de președintele SUA. Consiliul, descris drept o inițiativă destinată soluționării conflictelor, va fi condus pe viață de Trump, iar țările care acceptă invitația vor avea mandate de trei ani și pot deveni membre permanente dacă plătesc o taxă de un miliard de dolari. În total, au fost invitate 60 de state, inclusiv Rusia lui Vladimir Putin.

Inițial, Nicușor Dan nu a răspuns, ci doar a precizat că este îngrijorat de turnura pe care o pot lua lucrurile după ce Trump a anunțat că va aplica taxe vamale sporite ţărilor care se opun preluării Groenlandei, iar 8 aliați europeni s-au opus.