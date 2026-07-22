Compania aeriană United Airlines s-a implicat direct în scandal

Redenumirea aeroportului, situat la doar trei kilometri de reședința Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump, a fost anunțată printr-un document intern al companiei United Airlines, dezvăluit de blogul specializat „Live and Let’s Fly”.

În document, angajații erau instruiți să permită pasagerilor nemulțumiți de noua denumire să-și modifice gratuit biletele către alte destinații, precum Fort Lauderdale sau Miami.

Mai mult, personalului i s-a pus la dispoziție un set de instrucțiuni clare pentru a gestiona aceste cereri sensibile.

Ulterior, United Airlines a revenit asupra deciziei, afirmând că nota internă a fost „greșit formulată” și „inexactă”.

„Nemulțumirile legate de numele aeroportului nu vor fi considerate un motiv valid pentru modificarea gratuită a biletelor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, citat de Blick. Cu toate acestea, autenticitatea documentului nu a fost contestată.

Procesul de schimbare a identității aeroportului nu este complet. La data de 18 august 2026, codul său IATA, în prezent PBI, va fi înlocuit cu DJT.

Potrivit publicației Bild, costurile totale pentru acest rebranding, incluzând schimbarea semnalizării și comunicării, se ridică la 5,5 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de franci elvețieni.

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