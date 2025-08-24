Aerul pe care îl respirăm devine tot mai toxic, iar la Timișoara, senzori unici în România, dotați cu inteligență artificială, arată niveluri alarmante de poluare: spori de mucegai de zeci de ori peste limite și particule micronice de plastic.

Datele sunt vitale pentru persoanele alergice, care pot afla astfel când este sigur să iasă din casă. Însă proiectul poate deveni istorie, pentru că aplicația care trebuia să transmită informațiile s-a blocat din lipsă de bani.

În urmă cu doi ani, în premieră națională, la Timișoara au fost instalate patru senzori performanți capabili să identifice în timp real alergenii din aer. Sistemul folosește o rază laser care recunoaște particulele și corelează datele cu direcția și viteza vântului, dar și cu gradul de umiditate. Aceste informații ar fi trebuit transmise prin aplicația AlergoTel, însă aceasta nu mai este actualizată.

Problema principală o reprezintă întreținerea aparatelor. Dacă filtrele nu sunt schimbate la timp, sistemul riscă să devină un simplu obiect de decor.

Societatea Română de Alergologie încearcă să convingă autorităţile că este important să investească în continuare în acest proiect. „În medie, întreţinerea sistemelor ar fi în jur de 10.000 de euro pe an. Ştim cu toţii că numărul de pacienţi alergici creşte de la an la an. Toate statisticile spun că în viitorii ani se va ajunge ca al doilea european să fie alergic”, a explicat Carmen Bunu Panaitescu, președintele Societății de Alergologie.

Recomandări Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă

Consiliul Județean Timiș a anunțat că va încerca să aloce fonduri pentru filtre la următoarea rectificare bugetară, însă bani pentru aplicație nu vor exista. Situația este cu atât mai gravă cu cât aproape un sfert din populația României suferă de o formă de alergie, cele mai frecvente fiind la polen, praf, alimente și medicamente.