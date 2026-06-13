Anđelka Arsić a câștigat finala celei de-a șasea ediții a Academiei de Antreprenoriat, cu modelul de afaceri inovator „Vunko”. Acesta este primul produs de acest tip de pe piața internă, produs acum cu ambiția de a se extinde și pe piața regională.

Scutecele cu lână nu existau pe piața din Serbia

La finala celei de-a șasea ediții a Academiei de Antreprenoriat, în competiția celor mai bune echipe tinere din Serbia, victoria i-a revenit Anđelkăi Arsić.

Această tânără farmacistă a reușit să transforme o idee apărută dintr-o nevoie personală și din experiența de mamă într-un model de afaceri sustenabil, numit Vunko.

Povestea de afaceri a Anđelkăi Arsić a început în 2023, când fiul ei s-a confruntat cu o problemă de iritații ale pielii (dermatită de scutec), pe care preparatele clasice nu au reușit să o rezolve.

Căutând alternative naturale, ea a descoperit conceptul de îngrijire a zonei de scutec cu lână, care până atunci nu era prezent pe piața din Serbia.

„Am decis să facem un produs și să aducem acest concept pe piața internă. Credem că lâna este o bogăție naturală care la noi este adesea neglijată și aruncată, iar noi vrem să readucem materialele naturale în utilizarea de zi cu zi”, afirmă Anđelka.

Ambiția mamei: extinderea afacerii cu scutece din lână, în regiune

Brandul Vunko dezvoltă în prezent produse realizate din lână 100%, iar obiectivul este ca acest concept să devină cunoscut nu doar în Serbia, ci în întreaga regiune, având în vedere că un produs similar nu există în țările vecine.

Anđelka subliniază că un rol esențial în dezvoltarea afacerii l-a avut Academia de Antreprenoriat, organizată de Asociația pentru Afirmarea Culturii (ASK), cu sprijinul fundației NCR Voyix.

Pe parcursul câtorva luni, participanții urmează programe intensive de formare în domeniile vânzărilor, marketingului și finanțelor.

Câștigătoarea afirmă că programul a ajutat-o să își corecteze greșelile, să dobândească noi cunoștințe și să continue mai sigur dezvoltarea afacerii.

Tinerii antreprenori, ca motor al dezvoltării

Andrej Balanč, directorul executiv al ASK, a subliniat că Vunko este un exemplu clar de inovație născută dintr-o problemă reală de viață.

El a adăugat că antreprenoriatul și activitatea pe cont propriu sunt esențiale pentru calitatea vieții tinerilor pe termen lung și pentru dezvoltarea economică a țării.

Pe lângă marele premiu, la finală a fost acordată și distincția „Best Pitcher” pentru cea mai bună prezentare a ideii, care i-a revenit Anđeliei Milutinović, fondatoarea platformei „Oferă experiență”.

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