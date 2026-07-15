Nicușor Dan a explicat când va putea fi România mai bine protejată de drone: „Am făcut niște progrese”

Nicușor Dan a explicat când va fi România mai bine protejată împotriva dronelor

Întrebat despre măsurile prin care Armata României ar putea integra experienţa Ucrainei în gestionarea dronelor, preşedintele a subliniat că „este o tehnologie nouă, faţă de care nu există apărare perfectă”. Acesta a explicat că atât apărarea rusă, cât şi cea ucraineană nu pot face faţă complet atacurilor masive cu drone.

Nicuşor Dan a detaliat că progresele realizate până acum se concentrează pe două direcţii principale: detectarea dronelor, cu ajutorul unor radare performante, şi dotarea cu echipamente pentru neutralizarea acestora.

„Ne-au ajutat partenerii”, a adăugat el, menţionând sprijinul primit de la Statele Unite, Franţa, Italia, Spania, Portugalia şi Slovacia, care au oferit echipamente esenţiale pentru zona Dunării.

Echipamentele de protecție împotriva dronelor sunt incluse în SAFE

Președintele României a anunțat că aceste echipamente de protecție, de care România are nevoie împotriva dronelor, sunt incluse în programul SAFE.

„Aceste echipamente sunt incluse pe lista noastră SAFE. Cam într-un an jumătate, doi, o să fim mult mai bine protejaţi şi facem progrese. Pe scurt, ăsta este stadiul. Nu suntem la 100% în momentul ăsta, dar suntem mult mai bine decât eram acum două luni, acum patru luni, acum şase luni”, a subliniat şeful statului.

Nicușor Dan a discutat cu Zelenski despre incidentul din Portul Constanța

În ceea ce priveşte incidentul cu drona maritimă care a explodat în Portul Constanţa, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în urma întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost stabilit că răspunsurile privind acest incident vor fi oferite „cât de curând”. La discuţii a participat şi consilierul pentru securitate al preşedintelui ucrainean. Reamintim că Nicușor Dan a mers în Ucraina, la Kiev, unde participă la Summitul Ucraina – Europa de Sud Est.

„În urma acelui eveniment, s-au întâmplat nişte lucruri. În primul rând, există acum un contact direct pentru acest tip de incidente, care nu era în momentul acela. În al doilea rând, partea română – Armata, Ministerul de Interne, Garda de Coastă – a intensificat operaţiunile de patrulare pentru a preveni evenimente similare. În al treilea rând, au avut loc mai multe runde de discuţii tehnice între România şi Ucraina pentru a clarifica ce s-a întâmplat acolo, iar acum aşteptăm toate răspunsurile din partea ucraineană”, a explicat preşedintele.

Întrebat despre un termen pentru obţinerea acestor răspunsuri, Nicuşor Dan a precizat că acestea ar putea veni „în săptămâni”.

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