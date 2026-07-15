Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”

Şeful statului a explicat că sprijinul acordat de România şi alte ţări a constat atât în finanţare, cât şi în echipamente, iar unele informaţii trebuie să rămână confidenţiale.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o ţară dă nişte echipamente, îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a explicat Nicuşor Dan, întrebat despre posibilitatea desecretizării ajutorului oferit de România Ucrainei.

Vizita liderului român la Kiev a avut loc în contextul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. În cadrul întrevederii cu preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cei doi oficiali au discutat teme precum securitatea maritimă şi necesitatea unui mecanism de prevenire şi avertizare timpurie a incidentelor cu drone. „Am avut o întrevedere astăzi la Kiev cu Preşedintele Volodîmîr Zelenski, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, în care am reafirmat faptul că România va continua să fie un susţinător ferm al integrării europene a Ucrainei şi a Republicii Moldova”, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, preşedintele României a evidenţiat importanţa proiectelor comune în domeniul conectivităţii transfrontaliere şi al securităţii energetice. „În cadrul conversaţiei am abordat proiectele noastre de conectivitate transfrontalieră şi de securitate energetică, precum şi tema securităţii maritime şi necesitatea coordonării în ceea ce priveşte mecanismele de prevenire şi avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone”, a adăugat şeful statului.

Statele din Europa de Sud-Est și Ucraina și-au reafirmat solidaritatea și angajamentul pentru pace, securitate și stabilitate în regiune, în cadrul celui de-al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev pe 15 iulie 2026, cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei. Evenimentul a reunit lideri politici din regiune, alături de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și s-a încheiat cu adoptarea Declarației de la Kiev. Administrația Prezidențială a făcut publică Declarația de la Kiev adoptată după Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.

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