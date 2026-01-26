Blaga conduce Agenția de Cadastru din 2003

Fiind o sarcină dificilă și complexă, procesul de cadastrare va continua din sursele proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție care se subordonează Ministerului dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este condusă de o suită de directori și de un Consiliu de Administrație.

Din 2023, directorul general și președintele Consiliului de Administrație este Laurențiu Alexandru Blaga, care a fost sprijinit de PNL pentru a ocupa aceste funcții.

Blaga a mai ocupat această poziție și în perioada 2020-2021 după care a fost consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

Laurențiu Blaga, in costum albastru inchis sta la un birou
Laurențiu Blaga. Foto: pagina de Facebook a lui Laurențiu Blaga

La bază inginer geodez, Blaga a avut afaceri în domeniul cadastral înainte să se angajeze la stat. În momentul în care a ocupat funcții importante, firmele au fost trecute pe numele părinților săi.

Este vorba de firmele Larry & Cory Vermessungen SRL, Larry Vermessungen SRL și Larry & Cory Topo SRL (redenumită Scaner & Geodezie SRL), toate având ca domeniu de activitate documentațiile cadastrale. 

Larry & Cory Vermessungen SRL a fost fondată în anul 2010 de Corina Camelia Man, iar Blaga era administrator. Între timp, cei doi s-au căsătorit, iar în 2018, Blaga și mama Lucica Blaga au preluat firma.

O tanara blonda, imbracata intr-un pulover crem
Corina Blaga. Foto: pagina de Facebook a Corinei Blaga

Larry & Cory Topo SRL (redenumită în 2018 Scaner & Geodezie SRL) a fost fondată în anul 2012 de Blaga și mama sa. În 2019, Blaga se retrage din firmă și, după patru ani, este preluată de un anume Nicolae Pastiu.

O doamna cu ochelari si sacou in carouri albe si negre
Lucica Blaga. Foto: pagina de Facebook a Lucicăi Blaga

Anul trecut, Larry & Cory Vermessungen SRL absoarbe firmele Scaner & Geodezie, Topo Altitudine SRL (fondată în 2017 de Ioan Blaga, tatăl actualului director al ANCPI) și Topo Fly Transilvania SRL (fondată în 2024 de Anușa Marian, o apropiată a familiei Blaga), toate din Alba Iulia, punând bazele unui pol important care să preia contractele publice din zonă.

Larry & Cory Vermessungen SRL este campioana la contractele din bani publici și la servicii de cadastrare. Anul acesta a prins un contract, în valoare de 119.000 de lei, pentru „servicii de cadastru” cu Primăria Alba Iulia, orașul natal al directorului Blaga.

Anul trecut, firma a câștigat peste 20 de contracte cu diferite primării a căror valoare totală se apropie de două milioane de lei.

Larry & Cory Vermessungen SRL a avut și contracte direct cu Agenția condusă acum de Blaga. Ultimul a fost în anul 2022 (când Blaga nu era șef) în consorțiu cu alte firme pentru „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în UAT Voloiac jud. Mehedinti” în valoare totală de 1.643.310 lei.

Oricum, toate aceste activități sunt plătite de Agenție din fonduri proprii sau europene.

Profituri de aproape 3 milioane de lei, în trei ani

Anul trecut, firma-fanion a familiei Blaga a avut un profit de 168.901 lei, în 2023 – 1.172.804 lei, iar anul 2022 l-a terminat cu un profit de 1.799.469 de lei.

Larry Vermessungen SRL a fost deschisă de Laurențiu Alexandru Blaga în anul 2006. El a fost asociat unic până în 2020 când s-a retras în favoarea mamei sale Lucica Blaga. În 2024, mama directorului se retrage și ea în favoarea soțului, Ioan Blaga, tatăl directorului ANCPI. Pe vremuri, Ioan Blaga era apropiat de PD, ceea ce a adus familiei sute de contracte din bani publici.

Larry-Vermessungen SRL a terminat anul 2024 cu un plus de 82.922 de lei, de șapte ori mai mare decât anul precedent.

Firmele legate de directorul ANCPI au primit și o grămadă de fonduri nerambursabile. Larry & Cory Vermessungen SRL a beneficiat de aproape un milion de lei din programul Regio pentru „Îmbunătățirea competitivității Larry&Cory Vermessungen SRL prin extinderea și adaptarea spațiului de prestări servicii, dar și a dotărilor, la cerințele clienților și societății moderne”.

Iar Larry Vermessungen SRL și Scaner & Geodezie SRL au fost selectate, la începutul anului trecut, pentru finanțare în programul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene „Digitalizarea IMM-urilor Grant de până la 100.000 de euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. 

Alte activități notabile în care PNL l-a împins pe Laurențiu Alexandru Blaga sunt de candidat la funcția de consilier local la Alba Iulia, în anul 2020, și de membru în CA al societății Consiliului Județean Alba Drumuri și Poduri Locale Alba SA, între 2012 și 2015.

Blaga a dat cu împrumut peste 750.000 de lei

Familia Blaga se pregătește de noi afaceri. La sfârșitul anului trecut, Corina Camelia Blaga, soția actualului director ANCPI, a deschis firma Depoline SRL cu obiect de activitate „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” și la care Lucica Blaga este administrator. Iar tatăl său, Ioan Blaga a înființat, la începutul lui 2025, firma Topo Carla SRL.

Averea declarată a soților Blaga cuprinde aproape 9.000 mp de teren agricol, o mie de metri pătrați de pădure, peste 1.500 mp de teren în Alba Iulia, 13.800 mp de teren în Galda de Sus, județul Alba, aproape 10.000 mp de teren extravilan, patru apartamente în Alba Iulia și alte diverse bunuri imobile. Blaga și-a permis să împrumute, în nume personal, o persoană fizică cu suma de 766.000 de lei și să împrumute de la mama sa 326.000 de lei.

Salariul de director general și președinte CA al ANCPI al lui Blaga a fost de 209.923 de lei, la care s-au mai adăugat peste 22.000 de lei din chirii.

Soția lui Blaga este subalterna soțului fiind angajată la Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia de unde a câștigat suma de 94.974 de lei, plus drepturi de hrană și vouchere de vacanță de vreo 8.000 de lei. Practic, Blaga îi dă soției salariul și părinților contracte. 

O casa alba inconjurata de un gard
Casa familiei Blaga din Alba Iulia. Foto: google maps

Cine sunt colegii lui Blaga din Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație al ANCPI condus de Laurențiu Alexandru Blaga conține opt membri care, în mare parte, sunt persoane cunoscute pentru sinecurile lor sau pentru folosirea partidului ca rampa de parvenire.

Gheorghe Badea este profesor la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie și a mai avut de-a face cu ANCPI între anii 2006-2010, când a fost, cu întreruperi, consilier.

Sergiu Țâra provine tot din mediul universitar, fiind lector și membru în Consiliul Departamentului de Formare pentru Carieră Didactică și Științe Socio-umane din cadrul Universității Politehnice București. Țâra mai este și director la Asociaţia Comunelor din România, dar îl mai caracterizează și calitatea sa de membru al Consiliului Național de Integritate, instituție la care a fost o perioadă și președinte. 

Între anii 2010 și 2014, Țâra a fost asociat, în firma Info Curier, cu Elis Bianca Enescu (a fost și ea membru CNI ca reprezentantă a Asociaţiei Comunelor din România), Ionel Chiriță (fost primar de Hârșova) și Constantin Negoiță (om de afaceri din Slobozia, care a avut zeci contracte cu Primăria Hârșova). Info Curier SRL a editat Revista Română de Administrație Publică Locală.

Valeria Mateescu a mai fost membru CA al ANCPI și în anul 2017. Ea a mai lucrat la Primăria Sectorului 3 și a fost director economic la Asociaţia Municipiilor din România (asociație condusă acum de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei). Asociația Municipiilor din România a propus-o anul trecut și ca membru în Consiliul Național de Integritate cu mandat până în anul 2029.

Sorin Munteanu este om de afaceri, fost secretar de stat și consilier personal al Elenei Udrea în perioada în care aceasta conducea Ministerul Dezvoltării. Ajuns în Guvern pe filiera PDL, Munteanu a fost unul din martorii Elenei Udrea în procesul Gala Bute. Sorin Munteanu mai este director general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a fost membru supleant la Consiliul Național de Integritate, membru CA Compania Națională de Investiții și a lucrat la Administrația Fondului pentru Mediu.

Vasile Varga și Cornel George Comșa au fost deputați. Primul, PNL-ist, a fost deputat între 2012 și 2020 după care s-a întors la îndeletnicirea de notar. Fiul său, Constantin Vasile Varga este tot notar și a fost consilier județean la Brăila tot pe listele PNL. 

Cel de-al doilea, Cornel George Comșa, a fost deputat între 2012 și 2016 din partea PP-DD. Înainte să ajungă deputat, Comșa a fost consilier general la București, funcție din care a demisionat după câteva luni. Acum, Comșa este președintele filialei Brașov a Partidului Social Democrat Independent.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este reprezentat în CA al ANCPI de Melania Rusnac, director general la Direcţia generală managementul resurselor din minister, și de Marin Țole, secretar de stat. Membru PNL, Țole a candidat fără succes pentru un loc în Parlament în 2012 și în 2016. Abia în 2018 ajunge consilier județean la Teleorman, și apoi se angajează în minister.

Insula din Grecia unde primești 500 de euro pe lună și cazare gratuită, dacă îndeplinești o singură condiție

