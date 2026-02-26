Decizia, luată în urma unei plângeri făcute de AfD, împiedică serviciile secrete germane să monitorizeze mai atent acest partid care a obținut un rezultat istoric în alegerile federale de anul trecut, clasându-se pe locul doi cu 20,8% din voturi.

Potrivit Tribunalului Administrativ din Köln, „AfD, per ansamblu, nu reprezintă în prezent «o tendință ostilă pe fond Constituției»” germane. Tribunalul a respins astfel o clasificare decisă de BfV în mai 2025.

În urma acestei decizii, Alice Weidel, copreședinta AfD, a salutat într-un mesaj publicat pe X o „mare victorie” pentru partid său, „democrație și statul de drept”. Weidel consideră că instanța administrativă a „pus capăt și campaniei fanaticilor interdicției” împotriva AfD.

BfV, responsbilă de securitatea internă a Germaniei, a desemnat anterior AfD drept entitate extremistă care ameninţă democraţia.

Anumite facţiuni ale AfD, precum aripa de tineret, au fost deja desemnate drept extremiste, iar partidul în ansamblu a fost considerat un caz de suspiciune de extremism încă din 2021.

Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
