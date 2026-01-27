„Președintele a fost de acord că situația actuală nu poate continua”, a declarat Frey pe rețelele de socializare după ce a discutat luni cu Donald Trump.

„Unii agenți federali vor începe să părăsească zona mâine, iar eu voi continua să insist pentru ca restul celor implicați în această operațiune să plece”, a mai transmis primarul orașului Minneapolis.

Operațiunea federală, cunoscută drept „Operation Metro Surge”, a fost lansată în decembrie și consolidată la începutul lunii ianuarie cu aproximativ 3.000 de agenți federali desfășurați în Minneapolis.

Acțiunea s-a soldat cu arestarea a mii de imigranți, însă democrații și organizațiile pentru drepturile civile și ale imigranților au acuzat agenții federali de încălcări ale dreptului la un proces echitabil, reținerea unor cetățeni americani, profilare rasială și utilizarea excesivă a forței.

În oraș au izbucnit proteste, iar tensiunile au escaladat după incidentele violente. Pe 7 ianuarie, Renee Nicole Good, o cetățeană americană în vârstă de 37 de ani și mamă a trei copii, a fost împușcată mortal de un agent al Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) în timp ce încerca aparent să plece cu mașina de la locul unei altercații.

Ulterior, pe 24 ianuarie, un ofițer de la patrula de frontieră l-a împușcat mortal pe Alex Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani, care fusese pus la pământ de agenți.

Ambele victime au fost împușcate de mai multe ori, evenimentele amplificând îngrijorările legate de creșterea violențelor în Minneapolis. Oficialii orașului cer de săptămâni plecarea agenților federali, acuzându-i că provoacă haos și pun în pericol siguranța locuitorilor.

Primarul Frey a reiterat luni că, deși Minneapolis va continua să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii la nivel statal și federal în anchete penale reale, orașul nu va participa la arestările neconstituționale sau la aplicarea legilor federale privind imigrația.

„Infractorii violenți trebuie trași la răspundere pe baza infracțiunilor comise, nu pe baza locului de unde provin”, a subliniat el.

Frey a precizat că urmează să se întâlnească marți cu Tom Homan, desemnat de Trump pentru a conduce operațiunile ICE din Minneapolis, „pentru a discuta următorii pași”.

Președintele Trump a confirmat pe platforma sa de socializare Truth Social că a discutat cu primarul Minneapolisului, descriind conversația drept „una foarte bună”.

„Se fac progrese mari!” a adăugat Trump, menționând că Homan va continua discuțiile cu Frey marți.

