ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EXPERIENȚA ACADEMICĂ ȘI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A PREȘEDINTELUI ANPCDDA

Rareș-Petru Achiriloaie a absolvit un program de licență în politică și relații internaționale la SOAS, University of London. În clasamentele internaționale QS, la momentul absolvirii, universitatea se situa în top 5 mondial în domeniul studiilor de dezvoltare și în top 30 în domeniul științelor politice. Programul de studii a inclus un an la Sciences Po Paris, instituție de învățământ aflată în top 3 mondial în domeniul științelor politice. Șase dintre cei opt președinți ai celei de-a Cincea Republici Franceze au absolvit Sciences Po, printre care G. Pompidou, F. Mitterrand, J. Chirac și E. Macron. Ulterior, Rareș-Petru Achiriloaie a finalizat un program de masterat la SNSPA, cu specializare în comunicare și relații publice. Venitul cumulat realizat de Rareș-Petru Achiriloaie în anul 2023, conform articolului publicat în Libertatea, a fost de 78.474 lei net anual (6.539 lei net lunar), fiind astfel la pragul de salariu mediu la nivelul municipiului București.

Venitul actual, în calitate de președinte al ANPCDDA, cu rang de secretar de stat, este de 9.734 lei net lunar conform legislației în valoare. De asemenea, președintele ANPCDDA nu beneficiază în prezent de locuință de serviciu. Declarațiile de avere sunt înregistrate și accesibile pe website-ul Agenției Naționale de Integritate. În anul 2022, Rareș-Petru Achiriloaie a promovat concursul de admitere în Corpul Diplomatic și Consular al României, după o competiție în care au fost 567 de persoane înscrise pe 52 de posturi. Concursul s-a desfășurat în perioada iunie-decembrie 2022, iar încadrarea ulterioară ca Secretar III în centrala Ministerului Afacerilor Externe a urmat în aprilie 2023.

De asemenea, precizăm că declarația citată în articol nu este completă, întrucât investiția de 30 de milioane de euro pentru înființarea unor circuite de tratament dedicate consumatorilor de substanțe psihoactive va putea fi finanțată din fonduri externe nerambursabile, nu din bugetul de stat. Într-un interviu publicat la 25 iulie 2025, președintele ANPCDDA a subliniat că există discuții în desfășurare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru acest apel de finanțare.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACTIVITATEA ANPCDDA

Prin Ordonanța de Urgență nr. 147 din noiembrie 2024, Guvernul României a inițiat o reformă instituțională în domeniul drogurilor și al adicțiilor, care a prevăzut, printre altele, desființarea structurii vechi și înființarea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Competențele și responsabilitățile au fost detaliate ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 186 din februarie 2025. Activitatea ANPCDDA a început oficial la 13 martie 2025, odată cu semnarea protocolului de predare-primire dintre Agenția Națională Antidrog și noua instituție, respectiv preluarea a 7 angajați, personal contractual nonadministrativ.

Reforma a fost inițiată ca răspuns la probleme sistemice care au afectat politicile publice în domeniul drogurilor și al adicțiilor. Printre acestea se numără concluziile formulate de Curtea de Conturi într-un raport din 2023, intitulat „Tratamentul consumatorilor de droguri – Agenția Națională Antidrog trebuie să-și regândească rețeaua proprie astfel încât să asigure servicii integrate eficiente, eficace și accesibile”, care a evidențiat lipsa de personal specializat și existența unor centre nefuncționale (raport public). Reforma a avut, de asemenea, ca motivație necesitatea alinierii la standardele internaționale, ce promovează o abordare centrată pe sănătatea publică, în locul uneia axate exclusiv pe control și sancțiune. România se număra printre puținele state din Uniunea Europeană care coordonau activitatea în domeniu prin intermediul unei structuri ministeriale de forță. Suma aprobată în luna mai 2025 acoperă cheltuielile salariale pentru activitatea de bază a instituției. Până la acel moment, ANPCDDA a funcționat exclusiv cu cei 7 angajați preluați de la fosta Agenție Națională Antidrog și cu cele 3 posturi înființate pentru cabinetele demnitarilor, conform legislației în vigoare. Ulterior, din iunie 2025, agenția a reușit să atragă personal specializat, dezvoltarea internă continuând și în prezent, pentru a răspunde competențelor executive atribuite. În plan public, ANPCDDA a comunicat constant pe rețelele de socializare – principala sursă de informare pentru majoritatea cetățenilor – și a organizat numeroase consultări cu reprezentanții societății civile. Acestea continuă, inclusiv printr-o ședință programată la 18 august 2025 privind Programul de Interes Național gestionat de agenție.

Totodată, prezența agenției la festivalurile de muzică a avut la bază conceptul de harm reduction (reducerea riscurilor) ca bună practică internațională, conform recomandărilor ONU și EUDA. Ținta de operaționalizare a agenției, care include lansarea website-ului și atingerea capacității administrative necesare pentru îndeplinirea tuturor competențelor executive, este semestrul al doilea al anului curent. Punctul principal de contact al instituției este adresa de e-mail office@adictii.gov.ro.

Prin aceste clarificări, se urmărește prezentarea corectă și completă a contextului profesional, instituțional și financiar, atât al președintelui ANPCDDA, cât și al activității agenției. Obiectivul rămâne consolidarea capacității operaționale și creșterea transparenței, în acord cu standardele internaționale și cu interesul public privind politicile în domeniul drogurilor și al adicțiilor.

