Petra Kvitova l-a identificat în mai 2018 pe agresor care a fost arestat ca urmare a unui denunț anonim. Anchetatorii din Cehia au făcut mai multe audieri. Penultima dintre acestea a avut loc în februarie, când Petra Kvitova nu a participat la meciurile Fed Cup dintre România și Cehia pentru a putea merge la Tribunal să dea declarații.

Jucătoarea de tenis a fost audiată de magistrați printr-un sistem video deoarece nu era pregătită să dea ochii cu agresorul. Cu toate acestea, Petra Kvitova a vorbit despre clipele terifiante pe care le-a trăit.

Sportiva i-a spus judecătorului că Radim Zondra a pătruns în casa ei, sub imaginea unui inspector care trebuie să-i verifice boilerul.

Petra a mărturisit că a făcut un efort uriaș pentru a vorbi despre drama care i-a marcat cariera și viața. De cealaltă parte, avocații lui Radim Zondra (foto stânga) au susținut că bărbatul se afla, la momentul atacului, în Napajedla, o localitate situată la 70 de kilometri de locuinţa din Prostejov a Petrei Kvitova.

Agresiunea a avut loc în decembrie 2016, când hoțul a pătruns în casa Petrei Kvitova din localitatea Prostejov. Sportiva l-a surprins pe agresor care a rănit-o grav la mâna stângă.

Kvitova nu a putut juca tenis timp de șase luni și a revenit pe teren abia în luna mai, la Roland Garros. Incidentul a afectat atât moralul, cât și jocul tenismenei. Petra Kvitova și-a revenit abia în 2018.

Anul acesta, Petra a jucat finala de la Australian Open, pierdută cu Naomi Osaka, urcând pe locul al doilea în clasamentul WTA, peste Simona Halep.

Sportiva din Cehia, în vârstă de 29 de ani, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Miami și va juca împotriva lui Ashleigh Barty (22 de ani, nr. 11 WTA).

