AI-ul va provoca „o nouă eră de șomaj în masă” și o concentrare fără precedent a bogăției, avertizează primarul Londrei

Domeniile cheie pe care AI-ul le va impacta puternic

Oficialul britanic este preocupat de impactul pe care AI-ul l-ar putea avea asupra locurilor de muncă din sectoare cheie pentru capitala Marii Britanii, precum finanțele, serviciile profesionale și industriile creative.

Într-un discurs programat pentru joi seară, Khan a anunțat lansarea unor cursuri gratuite de formare în domeniul inteligenței artificiale, disponibile pentru toți locuitorii Londrei. „Avem responsabilitatea de a proteja oamenii de pericolele noilor tehnologii”, a declarat el, citat de 7sur7.be. Primarul speră ca astfel Londra să se poziționeze „în avangarda noii revoluții tehnologice”.

Necesitatea introducerii unui venit universal de bază

Discuțiile despre efectele AI asupra locurilor de muncă sunt intense. Suporterii tehnologiei cred că transformările masive vor face necesară introducerea unui venit universal de bază. În schimb, alte prognoze indică o schimbare treptată.

Într-un raport publicat pe 15 ianuarie 2026, Organizația Internațională a Muncii a atras atenția asupra riscurilor automatizării și AI-ului, mai ales pentru tinerii absolvenți din țările cu venituri ridicate. „Deși impactul global al AI asupra locurilor de muncă ale tinerilor rămâne incert, amploarea sa potențială justifică o vigilență sporită”, se arată în raport.

Sadiq Khan

Inteligența artificială va adânci disparitățile sociale, avertizează Anthropic

Și Anthropic, una dintre cele mai mari companii de AI din lume, avertizează că utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale în țările bogate riscă să adâncească inegalitatea, potrivit Financial Times.

Adoptarea pe scară largă a AI în țările bogate a crescut riscul ca această tehnologie să adâncească disparitățile economice și să mărească decalajele în ceea ce privește nivelul de trai, avertizează Anthropic.

O nouă analiză a modului în care chatbotul Claude al Anthropic este utilizat de întreprinderi și consumatori din întreaga lume arată că țările mai bogate sunt mai predispuse să adopte AI „fără dovezi încă că țările cu venituri mai mici ar fi în curs de recuperare”.

„Dacă creșterea productivității… se materializează în locurile care au adoptat-o mai devreme, s-ar putea observa o divergență în ceea ce privește nivelul de trai”, a declarat Peter McCrory, directorul economic al Anthropic, citat de FT.

De asemenea, sugerează că aproximativ jumătate din locurile de muncă ar putea aplica AI la cel puțin un sfert din sarcini, față de 36% din locurile de muncă de acum un an.

Inteligența artificială elimină joburile entry-level de birou, arată un alt studiu, în vreme ce unele domenii vor dispărea cu totul, urmând să fie afectați angajații din call centere sau asistenții juridici.

Fondul Monetar Internațional a cerut zilele trecute guvernelor lumii să sprijine muncitorii disponibilizați din cauza inteligenței artificiale.

Munca sa remarcabilă în domeniul inteligenței artificiale i-a adus premiul Nobel și renumele de „naș al AI”, captură foto CNN

Tehnologia va înlocui foarte multe locuri de muncă în 2026, avertizează „nașul AI”

Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”, a declarat într-un interviu acordat CNN, că tehnologia AI va continua să se îmbunătățească în 2026, ceea ce va duce la înlocuirea unui număr și mai mare de locuri de muncă. Hinton consideră anul 2025 un punct de cotitură pentru această tehnologie.

„Este deja extrem de avansată. Vom vedea cum va dobândi capacitatea de a înlocui multe, foarte multe locuri de muncă. În prezent poate înlocui locuri de muncă din centrele de apeluri, dar în viitor va putea înlocui multe alte locuri de muncă”, a explicat el exemplificând că progresul AI este atât de rapid încât aproximativ la fiecare șapte luni își dublează viteza de execuție a sarcinilor.

Londra ar resimți un impact „colosal” pe piața muncii

Khan a făcut apel la utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale pentru a contribui la „transformarea serviciilor publice, creșterea productivității și soluționarea unor provocări complexe, precum lupta împotriva cancerului sau criza climatică”. Cu toate acestea, el avertizează că Londra, având sectoare economice extrem de vulnerabile la automatizare, ar putea resimți un impact „colosal” pe piața muncii.

Din perspectiva guvernului britanic, un purtător de cuvânt al prim-ministrului Keir Starmer a subliniat necesitatea educării populației: „Noile roluri și oportunități create de IA sunt avantaje pe care le vom primi cu entuziasm”. Totuși, el a subliniat că această tranziție trebuie gestionată cu responsabilitate, cu măsuri clare pentru sprijinirea lucrătorilor afectați.

