Zbor direct din New York la Satu Mare

Premieră, joi dimineață, pe Aeroportul Internațional Satu Mare, unde un Airbus A330-300 al companiei Wamos Air a aterizat la ora locală 7.36, după un zbor de peste opt ore din New York.

La bordul aeronavei s-au aflat 250 de pasageri din comunitatea evreiască, veniți în regiune pentru a vizita locurile de origine ale familiilor lor.

Grupul a vizitat orașul Sighetu Marmației, sinagoga din Satu Mare și un obiectiv turistic din Ungaria, înainte de a continua călătoria către Cracovia.

Primul Airbus A330-300 aterizat pe aeroportul din Satu Mare

Evenimentul reprezintă o premieră pentru Aeroportul Internațional Satu Mare, fiind prima dată când o aeronavă Airbus A330-300 aterizează pe pista aeroportului. Conform jurnaliștilor Maramureș Online, reușita a fost posibilă în urma colaborării dintre personalul aeroportului, directorul Mihai Pătrașcu, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, compania aeriană Wamos Air, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și instituțiile implicate în operarea zborului.

Conducerea aeroportului speră ca, pe viitor, aeronave de asemenea capacitate să poată opera curse regulate către și dinspre Satu Mare.

Airbus A330-300 poate transporta până la 440 de pasageri

Airbus A330-300 este un avion de linie cu două motoare, folosit mai ales pe rute medii și lungi. Este o variantă mai lungă a familiei A330 și poate transporta, în funcție de configurație, de la aproximativ 250-290 pasageri în trei clase până la 440 în configurare maximă.

Caracteristici principale:

Rază de acțiune : până la 11.750 km .

: până la . Viteză de croazieră : în jur de 880 km/h .

: în jur de . Lungime : aproximativ 63,7 m .

: aproximativ . Anvergură : 60,3 m .

: . Înălțime: aproximativ 16,8 m.

A330-300 este apreciat pentru cabinele spațioase, confortul bun la zbor și eficiența economică pe scaun, fiind folosit de multe companii aeriene pe curse continentale și intercontinentale.

