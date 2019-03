Aj Tracey și Bobby Basil, pe scena de la la Summer Well

Cu un nou album în traistă, „Zori și Asfințit”, și promisiunea de-a repeta performanța efervescentă din 2018, cei de la Subcarpați revin pe scenă cu proiectul „Iarmaroc”. La granița dintre folclor și ritmuri moderne, dintre electro și hip-hop, Subcarpați defilează de prin 2010 sub deviza „punem preț pe tot ce înseamnă tradițional românesc”.

Una dintre cele mai captivante revelații ale scenei muzicale din UK, copilul din flori al genurilor jazz și trap, IAMDDB (nume real Diana Debrito) dă dovadă, la cei doar 23 de ani ai săi, de o determinare formidabilă. „Fiecare dintre noi are acea fărâmă de speranță și atâta timp cât o ai, ești în regulă”, își explică ea ascensiunea. „Trebuie doar să continui să mergi înainte în ciuda problemelor”.

2019 promite să fie un an de referință pentru AJ Tracey. Londonezul și-a lansat albumul de debut, care-i poartă numele, și care prezintă multiplele fațete ale unui artist universal. A avut o mulțime de concerte în Australia la începutul anului și turneul său european culminează cu un spectacol sold-out la legendara Brixton Academy din Londra. „E un fel de uragan”, recunoaște AJ, „dar sunt pregătit”.

Bobby Basil (IRL) și-a început cariera în 2014 ca parte a duoului rap irlandez Dah Jevu, trupă care, cu versuri întunecate, beat-uri neconvenționale și videoclipuri cinematografice, l-a propulsat spre notorietate pe artistul pe jumătate caraibian. În 2016, Pitchfork, una dintre cele mai relevante publicații muzicale, spunea despre „Incubus”, o piesă cu încărcătură politică și cu recunoaștere la nivel mondial: „Dah Jevu scoate muzică sumbră, greu de digerat, un strigăt de protest împotiva rasismului.”. După separarea trupei Dah Jevu în 2016, Bobby și-a continuat cariera solo. Cu un sound mai colorat, combinând producții trap cu versuri jucăușe, care au prins la public, Bobby Basil a lansat „G Train” alături de Wastefellow și Poppy Bellah, piesă urmată de single-urile „Come Down to Me” și „I do not Get Enough”.

