„Din păcate, asistăm şi la asemenea intemperii. Încă din seara producerii evenimentelor din judeţul Călăraşi am discutat cu doamna premier (Viorica Dăncilă n.r), dar m-am sfătuit şi cu preşedintele partidului, Liviu Dragnea. Ulterior am acţionat cu echipe din teren, cu colegii mei de la Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, cu colegii de la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi, care au colaborat foarte bine cu domnii de la ISU Călăraşi, şi în termenul cel mai scurt am avut situaţia evaluată, pentru ca în prima şedinţă de Guvern de la întâmplarea intemperiilor să putem iniţia şi prezenta pe masa Guvernului o Hotărâre de Guvern.

În şedinţa pregătitoare de azi a fost prezentată în primă lectură. Mâine, în şedinţa de Guvern, va fi aprobată Hotărârea de Guvern pentru a sprijini acele persoane care au suferit anumite pagube în diferite procente, fiecare gospodărie în parte. Este un sprijin prevăzut de legislaţia în domeniul protecţiei sociale pentru a evita riscul de excluziune socială apărut ca urmare a unor asemenea evenimente. Pentru mâine va fi un buget de 28.500 de lei”, a spus Marius Budăi, la România TV, conform Agerpres.