Un litru de benzină costă în Bulgaria aproximativ 6,42 de lei, preț care se menține aproximativ de la începutul anului, iar în România a ajuns să urce la aproape 8 lei, acesta fiind cel mai mic preț de azi, miercuri, 4 martie 2026, însă poate varia.

Un calcul simplu arată că un litru de carburant este mai ieftin cu cel puțin 1,5 lei în Bulgaria decât în România.

Comparația a fost făcută analizând datele de la Fuelo.net – care este cea mai populară și utilizată platformă din Bulgaria pentru monitorizarea prețurilor la carburanți, fiind echivalentul site-ului peco-online.ro din România.

Astfel, în Bulgaria, prețurile la carburanți rămân în continuare mai scăzute decât în România, chiar și după ce aceștia au făcut trecerea oficială la moneda Euro pe 1 ianuarie 2026.

Prețurile la carburanți pentru miercuri, 4 martie 2026, în Bulgaria

Benzină Standard: ~1,26 €/litru (aproximativ 6,43 lei)

Benzină Premium: ~1,48 €/litru (aproximativ 7,55 lei)

Motorină Standard: ~1,30 €/litru (aproximativ 6,63 lei)

Motorină Premium: ~1,49 €/litru (aproximativ 7,60 lei)

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 4 martie 2026 în principalele orașe din România

Iată în ce orașe din România putem găsi miercuri, 4 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

București – benzină: 7,96 lei/l (+0,04), motorină: 8,26 de lei/l (+0,02)

Cluj-Napoca – benzină: 7,89 de lei/l, motorină: 8.19 lei/l

Timișoara – benzină: 7,93 de lei/l, motorină: 8,26 de lei/l

Iași – benzină: 7,94 de lei/l, motorină: 8,26 de lei/l

Constanța – benzină: 7,96 de lei/l (+0,01), motorină: 8,25 de lei/l (+0,01)

Comparație la carburanți Bulgaria-România

Dacă ne uităm la prețurile din România, unde benzina cea mai ieftină este 7,96 lei/l, adică aproape 8 lei, este clar că, alimentând în Bulgaria, un român poți economisi aproximativ 1,50 – 1,60 lei pe litru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE