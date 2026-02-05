Există un risc strategic

Acesta a subliniat că există un risc strategic: dezvăluirea inventarului militar nu ar aduce beneficii societății sau strategiei de apărare. Cunoașterea exactă a stocurilor din depozitele Armatei Române de către actori externi este considerată o vulnerabilitate majoră. Ministrul a reiterat că protejarea acestor date este o „chestiune absolut strategică”.

Referitor la presiunile pentru desecretizarea sprijinului acordat Ucrainei, Radu Miruță a avertizat că transparența totală ar putea prejudicia siguranța națională. Potrivit ministrului, publicarea acestor informații nu ar servi interesului public și ar expune inutil capabilitățile logistice ale țării, precizând că „nu este în regulă” ca nivelul resurselor din depozitele Armatei să devină informație publică.

Necunoașterea capacităților exacte ale unui stat poate acționa ca un factor de descurajare pentru potențiali adversari. Detaliile despre tipul și cantitatea de muniție sau echipament trimis pot oferi indicii despre propriile lacune logistice.

„Şi asta nu este în regulă”

Miruţă a adăugat că este de acord să se desecretizeze o parte din ajutorul dat Ucrainei, dar raportat ca sumă de bani.

„Despre menţinerea părerii mele de a desecretiza o parte bună din ajutorul dat Ucrainei raportat ca sumă de bani, nu componentă, în continuare am aceeaşi părere, nu a fost de la ultima declaraţie până astăzi vreo şedinţă a CSAT în care să poată fi luată o astfel de decizie. Astăzi informaţiile pe care dumneavoastră le primiţi public sunt exact în conformitate cu o decizie a CSAT luată de administraţia preşedintelui Iohannis cu cine era atunci în componenţa CSAT. Pentru ca asta să fie schimbat, ar trebui ca CSAT să ia altă decizie”, a afirmat Radu Miruţă în cadrul unei conferințe de presă.

El a precizat că sunt aspecte din acest ajutor a căror dezvăluire nu ajută nici societatea românească, nici Armata României.

„Vă spun că, uitându-mă în detaliu la lucrurile pe care şi dumneavoastră aţi vrea să le aflaţi cu privire la acest ajutor, sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică”, a spus ministrul Apărării.

Totodată, acesta a adăugat: „Dacă se dezvoltă foarte mult cu componente individuale despre ce a fost donat de partea română, de la Armata Română, ştiindu-se preţul pentru componentele respective, se poate deduce foarte uşor ce anume s-a mai dat şi nu s-a spus. Şi asta nu este în regulă”.

Nici secretizarea totală nu este ideală

Ministrul Radu Miruță a oferit clarificări cu privire la transparența fondurilor alocate Ucrainei, făcând o demarcație clară între resursele financiare și stocurile militare. Despre cele 50 de milioane de euro, destinate achiziției de produse americane prin bugetul NATO, ministrul a preecizat că a fost făcută publică deoarece nu divulga detalii despre depozitele Armatei Române.

Deși legea ar fi permis secretizarea acestor fonduri pentru 50 de ani, Guvernul a ales asumarea publică a acestei semnături. Restul ajutorului rămâne sub incidența deciziilor CSAT. Totuși, Miruță admite că există loc pentru o „desecretizare parțială”, considerând că, deși nu totul trebuie dezvăluit, nici secretizarea totală nu este ideală:

„Restul lucrurilor sunt acoperite de o decizie a CSAT, da, poate fi discutat dacă din bucata clasificată se mai pot scoate nişte lucruri. Părerea mea este că se mai pot, cum, de asemenea, părerea mea este că nu este în regulă să fie absolut toate”.

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, membru în CSAT, a declarat luni, 12 ianuarie, la Antena 3, că România trebuie să anunțe câți bani a oferit pentru Ucraina, indiferent sub ce formă, de la începutul războiului declanșat de Rusia în ianuarie 2022.

Singurele precizări oficiale făcute de România au fost mai întâi pe 27 august 2025, când premierul Ilie Bolojan, abia instalat de două luni, a declarat că Guvernul a dat „câteva zeci de mii de euro” pentru Ucraina din iunie și până în august 2025, iar când a fost el președinte interimar al României, țara noastră a trimis muniție de producție sovietică.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE