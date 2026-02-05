Există un risc strategic

Acesta a subliniat că există un risc strategic: dezvăluirea inventarului militar nu ar aduce beneficii societății sau strategiei de apărare. Cunoașterea exactă a stocurilor din depozitele Armatei Române de către actori externi este considerată o vulnerabilitate majoră. Ministrul a reiterat că protejarea acestor date este o „chestiune absolut strategică”.

Referitor la presiunile pentru desecretizarea sprijinului acordat Ucrainei, Radu Miruță a avertizat că transparența totală ar putea prejudicia siguranța națională. Potrivit ministrului, publicarea acestor informații nu ar servi interesului public și ar expune inutil capabilitățile logistice ale țării, precizând că „nu este în regulă” ca nivelul resurselor din depozitele Armatei să devină informație publică.

Necunoașterea capacităților exacte ale unui stat poate acționa ca un factor de descurajare pentru potențiali adversari. Detaliile despre tipul și cantitatea de muniție sau echipament trimis pot oferi indicii despre propriile lacune logistice.

„Şi asta nu este în regulă”

Miruţă a adăugat că este de acord să se desecretizeze o parte din ajutorul dat Ucrainei, dar raportat ca sumă de bani.

„Despre menţinerea părerii mele de a desecretiza o parte bună din ajutorul dat Ucrainei raportat ca sumă de bani, nu componentă, în continuare am aceeaşi părere, nu a fost de la ultima declaraţie până astăzi vreo şedinţă a CSAT în care să poată fi luată o astfel de decizie. Astăzi informaţiile pe care dumneavoastră le primiţi public sunt exact în conformitate cu o decizie a CSAT luată de administraţia preşedintelui Iohannis cu cine era atunci în componenţa CSAT. Pentru ca asta să fie schimbat, ar trebui ca CSAT să ia altă decizie”, a afirmat Radu Miruţă în cadrul unei conferințe de presă.

El a precizat că sunt aspecte din acest ajutor a căror dezvăluire nu ajută nici societatea românească, nici Armata României.

„Vă spun că, uitându-mă în detaliu la lucrurile pe care şi dumneavoastră aţi vrea să le aflaţi cu privire la acest ajutor, sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică”, a spus ministrul Apărării.

Totodată, acesta a adăugat: „Dacă se dezvoltă foarte mult cu componente individuale despre ce a fost donat de partea română, de la Armata Română, ştiindu-se preţul pentru componentele respective, se poate deduce foarte uşor ce anume s-a mai dat şi nu s-a spus. Şi asta nu este în regulă”.

Nici secretizarea totală nu este ideală

Ministrul Radu Miruță a oferit clarificări cu privire la transparența fondurilor alocate Ucrainei, făcând o demarcație clară între resursele financiare și stocurile militare. Despre cele 50 de milioane de euro, destinate achiziției de produse americane prin bugetul NATO, ministrul a preecizat că a fost făcută publică deoarece nu divulga detalii despre depozitele Armatei Române.

Deși legea ar fi permis secretizarea acestor fonduri pentru 50 de ani, Guvernul a ales asumarea publică a acestei semnături. Restul ajutorului rămâne sub incidența deciziilor CSAT. Totuși, Miruță admite că există loc pentru o „desecretizare parțială”, considerând că, deși nu totul trebuie dezvăluit, nici secretizarea totală nu este ideală:

„Restul lucrurilor sunt acoperite de o decizie a CSAT, da, poate fi discutat dacă din bucata clasificată se mai pot scoate nişte lucruri. Părerea mea este că se mai pot, cum, de asemenea, părerea mea este că nu este în regulă să fie absolut toate”.

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, membru în CSAT, a declarat luni, 12 ianuarie, la Antena 3, că România trebuie să anunțe câți bani a oferit pentru Ucraina, indiferent sub ce formă, de la începutul războiului declanșat de Rusia în ianuarie 2022.

Singurele precizări oficiale făcute de România au fost mai întâi pe 27 august 2025, când premierul Ilie Bolojan, abia instalat de două luni, a declarat că Guvernul a dat „câteva zeci de mii de euro” pentru Ucraina din iunie și până în august 2025, iar când a fost el președinte interimar al României, țara noastră a trimis muniție de producție sovietică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristi Chivu a purtat torța pe străzile din Milano, cu o zi înainte de începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026: „Grande Cristian”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
Elle.ro
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

România va cumpăra rachete Mistral de 600 de milioane de euro. Elicoptere, blindate și nave de peste 16 miliarde de euro, pe lista de achiziții a Armatei
Știri România 22:42
România va cumpăra rachete Mistral de 600 de milioane de euro. Elicoptere, blindate și nave de peste 16 miliarde de euro, pe lista de achiziții a Armatei
Judecătorul Dacian Dragoş a spus de ce nu există o hotărâre a CCR privind pensiile magistraţilor: Este o decizie grea
Știri România 21:51
Judecătorul Dacian Dragoş a spus de ce nu există o hotărâre a CCR privind pensiile magistraţilor: Este o decizie grea
Parteneri
„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală
Adevarul.ro
„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

De ce și-a dat seama Piticu' pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:47
De ce și-a dat seama Piticu’ pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Stiri Mondene 17:07
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
ObservatorNews.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios
KanalD.ro
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 21:34
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 20:06
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om