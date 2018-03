Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene, a fost exclus din PSD, decizia fiind validată recent de conducerea centrală a partidului după ce o propunere în acest sens a fost înaintată în urmă cu un an de către organizaţia judeţeană din Alba. Damian spune că PSD Alba a luat decizia “într-o seară, târziu”, într-o şedinţă în care nici măcar nu a fost invitat.

Gheorghe Damian a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că va rămâne independent, nu va contesta decizia criticând faptul că nu i s-a oferit dreptul la apărare, iar decizia privind excluderea sa a fost luată de conducerea PSD Alba “noaptea ca hoţii”.

„A venit momentul să declar că sunt independent după ce, în urmă cu ceva vreme, conducerea centrală a PSD a luat decizia, în urma contestaţiei făcute de mine, să fiu exclus. Mai exact, în 22 ianuarie 2018, Comitetul Executiv Naţional al PSD a aprobat excluderea mea şi a domnului Ioan Florea, consilier judeţean, la mai bine de un an de când Comitetul Executiv Judeţean al PSD, sub conducerea preşedintelui interimar, domnul Ioan Dîrzu, a decis într-o seară, târziu, într-o şedinţă în care nici măcar nu am fost invitat, nu mi s-a dat voie să mă apăr, ştim foarte bine că şi cel mai mare criminal are dreptul la apărare în lumea aceasta, şi am fost, practic, exclus din partid «noaptea, ca hoţii»” a spus Damian.

Edfilul, care fost vicepreşedinte al PSD Alba, a spus că a evitat să vorbească până acum pentru că nu a dorit să aducă un prejudiciu PSD şi colegilor săi care au muncit pentru rezultatele electorale şi pentru creşterea partidului în judeţ.

“Atunci am vorbit destul de puţin, am fost destul de rezervat în exprimarea mea din mai multe motive: nu am vrut să aduc un prejudiciu de imagine Partidului Social Democrat, care la vremea aceea intrase proaspăt la guvernare, dar nu am vrut nici să aduc un prejudiciu de imagine colegilor mei din PSD Alba, camarazilor mei cu care, ştiţi foarte bine, în 2016 am luptat cot la cot şi am obţinut un rezultat istoric, bătându-ne atunci cu cea mai puternică organizaţie PNL din România. Am fost sincer deranjat şi mâhnit de inchiziţiile făcute atunci pe bandă rulantă, de către conducerea PSD Alba, într-un mod complet nedemocratic”, a mai spus Damian.