„Forțele Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM) au început să lanseze o serie de lovituri puternice împotriva Iranului, pentru a-l face să plătească scump, drept răspuns la atacurile asupra navelor comerciale cu echipaje formate din civili nevinovați, aflate în tranzit pe o cale navigabilă internațională”, a anunțat CENTCOM.

„Loviturile americane sunt un răspuns la atacurile Iranului asupra a trei nave comerciale care traversau Strâmtoarea Ormuz. Agresiunea demonstrată de Iran a fost neprovocată, periculoasă și a reprezentat o încălcare clară a armistițiului”, au precizat americanii.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Presa iraniană a relatat despre mai multe explozii produse în regiunea strâmtorii Ormuz, mai exact pe insula iraniană Qeshm, oraşul Sirik şi în oraşul portuar Bandar Abbas.

Atacurile au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană, sistemele de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră anti-nave şi bazele de lansare a dronelor, a relatat Reuters.

Inițial, la câteva ore după ce cele trei petroliere au fost lovite de proiectile, SUA anulaseră o licenţă care autoriza vânzarea de petrol iranian în cadrul acordului provizoriu de încetare a ostilităţilor. Licenţa SUA autoriza producţia, livrarea şi vânzarea petrolului iranian până pe 21 august. Sancţiunile SUA erau în vigoare încă de la Revoluţia Iraniană din 1979.

Situația din Strâmtoarea Ormuz este în continuare tensionată. Foto: Profimedia

În replică, Ministerul iranian de Externe a transmis că țara condusă de Donald Trump a încălcat memorandumul de înțelegere și a promis o ripostă după atacurile americane: „Iranul adresează un avertisment serios cu privire la consecințele încălcării tratatului de către Statele Unite și va lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională”.

Aceste noi atacuri vor complica negocierile menite să asigure redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, să pună capăt programului nuclear controversat al Teheranului şi să aducă o încheiere definitivă a războiului declanşat acum 5 luni de Israel și SUA contra Iranului, a relatat presa internațională.

Aproape jumătate de an de război în Orientul Mijlociu

Reamintim că Israelul a anunţat pe 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat în ziua precedentă, după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

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